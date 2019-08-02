В Томской области популяция язя оказалась заражена опасными паразитами

Новости 02.08.2019 14:40 32

По данным исследования, которое провели биологи Томского госуниверситета (ТГУ) , выяснилось, что популяция язя полностью заражена описторхозом, сообщает пресс-служба вуза.

«Пристальное исследование промысловых видов из семейства карповых было начато по той причине, что у жителей Томской области очень высокая заболеваемость описторхозом. Единственный путь заражения - рыба, которая традиционно входит в рацион питания сибиряков», - говорится в официальном сообщении от лица заведующей кафедрой зоологии беспозвоночных животных биологического института ТГУ Анастасии Симаковой.

Ученые изучили 1,3 тысяч особей леща, язя, плотвы, ельца и карася, выловленных в Басандайке, Оби, Томи и Чулыме. Анализ на наличие возбудителей паразитного заболевания показал, что язь заражен описторхозом на 100%, елец - на 80-90%. Другие виды рыб были заражены в меньшей степени.

«Лещ в советские годы был целенаправленно переселен в Новосибирское водохранилище. Он прекрасно адаптировался в наших реках, оказался еще более живучим, чем карась, и уже начал выдавливать аборигенные виды. Не так давно мы впервые обнаружили в мышцах леща метацеркарий. Значит, и рыбы-вселенцы постепенно заражаются описторхозом, это еще больше повышает риск заражения местных жителей», - отмечает Симакова.

В планах ученых изучить другие виды.

«Как отмечают ученые, сибиряки зачастую недооценивают опасность описторхоза и не всегда считают нужным его лечить. Вместе с тем доказано, что продукты деятельности паразитов являются высокотоксичными. Международное агентство по исследованию рака относит этот фактор к канцерогенам первой группы», - заявляет пресс-служба.

Описторхоз - заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями. Поражает, прежде всего, желчные протоки печени и желчный пузырь.