Открытость правительства Алтайского края оценили ниже среднего через сайт

Новости 02.08.2019 9:40 162

Эксперты проектного центра «Инфометр» оценили открытость сайтов высших региональных органов исполнительной власти – Алтайский край получил оценку ниже среднего.

Как говорится в исследовании, «Инфометр» уже в пятый раз проводил подобного рода оценку интернет-ресурсов региональных властей.

«Информационная открытость – это наличие актуальной информации на сайте органа власти, а также удобство ее поиска, обработки и использования. Экспертный рейтинг открытости составлен на основе 115 нормативных и экспертных требований», - поясняют авторы исследования.

В итоге по показателю открытости сайт правительства Алтайского края оказался на 43 месте рейтинга с оценкой открытости в 55,137%. Средний по России показатель составляет 57%. Таким образом, официальный интернет-ресурс Алтайского края не дотянул до этого показателя.

В «Инфометре» объясняют, что средний процент в стране поддерживается главным образом за счет 12 регионов РФ, открытость которых выше 80%.

30 регионов из 85 вообще не выполняют требования законодательства и методических рекомендаций даже на 50%. В их числе, например, находится сайт Республики Алтай. В рейтинге он получил 69 место и показатель открытости всего в 39,551%.

Безусловными лидерами исследования являются Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Калужская область и Вологодская область.