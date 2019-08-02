Эксперты проектного центра «Инфометр» оценили открытость сайтов высших региональных органов исполнительной власти – Алтайский край получил оценку ниже среднего.
Как говорится в исследовании, «Инфометр» уже в пятый раз проводил подобного рода оценку интернет-ресурсов региональных властей.
«Информационная открытость – это наличие актуальной информации на сайте органа власти, а также удобство ее поиска, обработки и использования. Экспертный рейтинг открытости составлен на основе 115 нормативных и экспертных требований», - поясняют авторы исследования.
В итоге по показателю открытости сайт правительства Алтайского края оказался на 43 месте рейтинга с оценкой открытости в 55,137%. Средний по России показатель составляет 57%. Таким образом, официальный интернет-ресурс Алтайского края не дотянул до этого показателя.
В «Инфометре» объясняют, что средний процент в стране поддерживается главным образом за счет 12 регионов РФ, открытость которых выше 80%.
30 регионов из 85 вообще не выполняют требования законодательства и методических рекомендаций даже на 50%. В их числе, например, находится сайт Республики Алтай. В рейтинге он получил 69 место и показатель открытости всего в 39,551%.
Безусловными лидерами исследования являются Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Калужская область и Вологодская область.
Ведущий эксперт «Инфометра» Егор Коробкин, комментируя проведенный анализ сайтов, отмечает: «С 2014-го года, когда Инфометр провел первое исследование, открытость сайтов региональных органов исполнительно власти выросла в среднем всего на 7%. Это совсем небольшой рост для пяти лет, и обеспечивают его в основном лидеры рейтинга. Яркие примеры: Ростовская область, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, которые являются лидерами все эти годы. Конечно, открытость этих сайтов — заслуга тех сотрудников, которые ими занимаются. Редко или незначительно растет открытость сайтов, находящихся в середине рейтинга, и совсем не повышается открытость сайтов-аутсайдеров».