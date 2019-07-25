Следком завел дело о лесных пожарах в Сибири: идут обыски

02.08.2019 10:10 150

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства после масштабных пожаров, сообщается на сайте регионального Следкома. Неназванные чиновники обвиняются в халатности.

По данным ведомства, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленные на ликвидацию возникших лесных пожаров, которые распространились на значительные территории.

На данный момент следователи изучают работу должностных лиц и проводят обыски в минлесхозе. Устанавливается сумма ущерба.

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«Решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр», - говорится в сообщении Следкома.

Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибири на площади около 2 млн га. Главным образом, горят леса в Красноярском крае и Иркутской области.