Ассановский особняк продолжают реставрировать в Бийске

Новости 02.08.2019 8:45 259

В Бийске продолжаются работы по сохранению объекта культурного наследия с вековой историей. Речь идет об «Усадьбе Ассанова».

«Памятник архитектуры усадебного типа включает особняк, конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду. Все элементы комплекса взаимосвязаны и имеют единое стилистическое решение, являясь редким образцом модерна. В особняке сохранились элементы интерьеров, по периметру потолков всех помещений устроены штукатурные карнизы лаконичной формы, деревянное оконное заполнение с латунными скобяными изделиями», - говорится в сообщении Алтайохранкультуры.

Власти наукограда нашли подрядчика, который будет осуществлять работы. В январе 2019 года предприятию «Отделстрой» выдано разрешение на ремонт фасадов с воссозданием утраченного бетонного декора.

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Известно, на территории памятника осуществляется реставрация кирпичной ограды с металлическими решетками, воротами и калитками, замена оконных блоков, а так же восстановление деревянной беседки.

В июле Алтайохранкультурой проведено мероприятие по систематическому наблюдению за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения.

Архитектурный ансамбль построен в 1912-1913 годы по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Константиновича Лыгина для семьи бийского купца первой гильдии Николая Ивановича Ассанова.