Генпрокуратура рассказала о причинах появления коррупции

Сотрудник научно-исследовательского института Генпрокуратуры Наталья Ратинова сообщила о результатах проведенного эксперимента, в ходе которого были выявлены личностные ценности людей, осужденных за коррупционные преступления. Об этом она сообщила на форме «Вместе против коррупции», пишут «Ведомости».
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Специалисты НИИ опросили бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупцию. Ответы сравнивали с результатами опроса законопослушных госслужащих.
«Результат был парадоксальным», – заявила Ратинова. Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
По ее словам, у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». Интересно и то, что по результатам исследования, и законопослушные чиновники, и коррупционеры мало ценят закон и власть.
«Низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование, – это достаточно тревожно», – отметила Ратинова.
Исследователи сделали вывод, что предрасположенность к коррупции никак не связана с личными особенностями личности. По их выводу, дело в ценностях организации, куда приходят работать люди.
Согласно исследованию, коррупционеры чаще всего коммуникабельны, эмоционально устойчивы, готовы много работать и обладают высокой степенью самоконтроля.
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