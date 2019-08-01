Бийчанка, подозреваемая в убийстве дочери, дала показания

Новости 02.08.2019 7:40 188

Следователями в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 11-месячной девочки в Бийске допрошена ее 25-летняя мать, задержанная сегодня ночью в селе Алтайское.

По версии следствия, вечером 27 июля 2019 года в своем доме в Бийске нетрезвая подозреваемая, пытаясь успокоить свою дочь, нанесла ей телесные повреждения. Утром она обнаружила, что ребенок мертв, после чего положила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов города, после чего скрылась.

На поиски женщины были направлены все силы оперативных сотрудников уголовного розыска МУ МВД России «Бийское», в круглосуточном режиме работали следователи и следователи-криминалисты СК по краю, установившие, что подозреваемая скрывается в доме знакомых в селе Алтайское.

Бийчанка, подозреваемая в смерти 11-месячного ребенка, задержана правоохранителями Новости 01.08.2019 10:35 Женщина находилась у знакомых в одном из сел Алтайского района 163

На допросе женщина пояснила следователю, что испугалась привлечения к уголовной ответственности за убийство дочери.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении женщине обвинения и ходатайстве перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.