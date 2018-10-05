Могилу Ползунова в ближайшее время могут найти археологи в Барнауле

Новости 01.08.2019 18:35 157

4 августа на улице Ползунова в Барнауле возобновится строительство ливневой канализации, остановленное по причине обнаружения захоронений, среди которых может находиться могила изобретателя паровой машины Ивана Ползунова.

Точное ее местонахождение на данный момент не установлено, известно лишь, что он похоронен на Заводском кладбище рядом с горными офицерами и специалистами сереброплавильного завода.

Городская археология. Какие выводы сделали историки и власти после раскопок на площади Свободы? Мнения 05.10.2018 0:03 Только за последний год на останки наткнулись уже трижды. Крайний раз разрушение памятника культурного наследия удалось избежать - экскавато 1013

В 2017 году компания «Викс» строила ливневую канализацию на улице Ползунова. В процессе техника натолкнулась на человеческие останки. Епископ лютеранской церкви аугсбургского исповедания Александр Франц встал перед бульдозерами, препятствуя дальнейшему их продвижению. В земле были найдены кости, склепы и надгробная плита. Строительство остановилось, техника была убрана, траншея закопана. Находки передали в музей.

Теперь строительство канализации возобновится. Власти обещают, что предварительно площадка будет изучена экспертами. Правда, времени на это выделено не так уж и много – ливневка должна быть завершена до 30 ноября текущего года, сообщает пресс-служба мэрии:

«Продолжение строительства будет начато с проведения археологических исследований под наблюдением ведущих историков и археологов города».

Александр Франц рассказал «Политсибру» некоторые подробности.

«Археолог Семибратов, профессор АГУ и член общественного совета при Алтайохранкультуре, получил от Минкультуры РФ открытый лист на раскопки. Старый асфальт будут вскрывать, от того места, где я бульдозеры остановил и до ранее обнаруженных гробов, которые ныне заасфальтированы. На сайте Алтайохранкультуры должны быть указаны планы раскопок», – сообщил Франц.

Также собеседник добавил, что на этом кладбище вполне может быть захоронен Иван Ползунов.