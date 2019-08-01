АлтГУ по решению Минобрнауки вновь вошел в число опорных вузов-середнячков

Новости 01.08.2019 19:40 99

АлтГУ вновь вошел во вторую группу опорных университетов России и получит федеральную субсидию, об этом сообщает пресс-служба вуза. Всего 22 университета оказались поделены на три уровня, алтайский вуз относится к крепким середнячкам.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров рассказал, что защита вуза в Москве проходила по традиционным направлениям.

«Были отмечены успехи АлтГУ в проектной и практико-ориентированной работе. В аспекте развития научной деятельности университет получил высокую оценку по темпам роста научных статей в ведущих мировых журналах Web of Science и Scopus. Эксперты положительно охарактеризовали наш вуз в плане его влияния на местные сообщества и городскую среду. Отмечено и то, что АлтГУ занял первое место среди вузов России в глобальном рейтинге «THE Impact Rankings 2019». Хорошую оценку получили и три наших стратегических проекта. Быть в середине рейтинга лучших опорных университетов страны – это хороший показатель», - отметил Бочаров.

Выделение трех групп опорных университетов происходило на основе оценки их потенциала. При распределении вузов по группам учитывались итоги анализа результативности реализации программ развития опорных университетов в 2018 году. Оценивались три блока показателей: динамика прироста значений ключевых показателей результативности, количественные значения и экспертная оценка реализации программ развития.

К группе лидеров в реализации программ развития опорных университетов отнесены Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Новосибирский государственный технический университет.

АлтГУ вошел во вторую группу вместе с такими вузами, как Петрозаводский государственный университет, Череповецкий государственный университет, Ульяновский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Мурманский арктический государственный университет, Кемеровский государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

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Итоги реализации программ развития еще шести университетов были признаны удовлетворительными. В этой группе оказались Марийский государственный университет, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Сочинский государственный университет, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Псковский государственный университет, Тульский государственный университет.

Напомним, что в прошлом году опорный Алтайский государственный университет улучшил свои позиции среди опорных вузов России, заняв 11-у строчку и получив допфинансирование в размере 32 млн рублей.