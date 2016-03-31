Барнаульское брендинговое агентство Punk You Brands прекратило существование

Новости 01.08.2019 17:50 175

Корпоративный конфликт в крупном барнаульском брендинговом агентстве Punk You Brands достиг логичной концовки – основатели компании Данил Снитко и Ильдар Шале разделили бизнес.

Так, Снитко основал свое агентство «Два слова», профилирующееся на бренд-консалтинге. Ильдар Шале, в свою очередь, выступил основателем бюро Red Black, которое занимается дизайном.

Информация об этих компаниях опубликована на страницах бывших партнеров по Punk You Brands в социальной сети Facebook.

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На официальном сайте компании, в свою очередь, сообщается: «Агентство PUNK YOU BRANDS прекратило своё существование в том виде, в котором все привыкли его видеть. Но есть и хорошая новость: теперь мы — целых две независимых компании! Welcome!»

Что касается конфликта между основателями компании, то в публичную плоскость он вышел в конце июня, когда Данил Снитко сообщил в социальных сетях: «Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной. Более не имею ни возможности, ни желания работать с этими людьми».

Напомним, что основанная в 2009 году компания Punk You Brands входила в ассоциацию брендинговых агентств. Компания имела свои офисы в Барнауле, Новосибирске, Москве и Нью-Йорке и реализовывала проекты для таких крупных заказчиков, как «Ростелеком», e2e4, 2ГИС, «Альфа Банк» и др.