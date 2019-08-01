Тариф на вывоз мусора в Омской области после проверки ФАС снизился на 30%  

Предельный тариф регионального оператора ООО «Магнит» за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами был пересмотрен в Омской области. Решение приняла региональная энергетическая компания, сообщает "Интерфакс-Сибирь".
В официальном сообщении говорится об общем снижении тарифа на 30,2%. Это связано со снижением расходов на транспортирование в два раза, которое было принято в соответствии с предписанием ФАС.
Приказ уже опубликован и вступил в силу с 1 августа текущего года.
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Начальник отдела правовой работы РЭК Омской области Татьяна Муранова сказала, что изменения жители Омской области увидят в квитанциях за август.
«После снижения тарифа размер платы для омичей составит 88,88 рубля с человека в месяц (до 1 августа - 122,63 рубля), для жителей муниципальных районов - 92,37 рубля в благоустроенных домах (ранее - 127,46 рубля) и 81,16 рубля в неблагоустроенных (111,99 рубля)», - объяснила Муранова.
Но на этом понижение не закончится. Регулятор в данный момент продолжает пересмотр нормативов накопления ТКО. В августе будет объявлен аукцион для определения независимой организации, которая будет проводить замеры накопления отходов.
Напомним, что требование ФАС к областному регулятору было озвучено сразу после «Прямой линии» с президентом России, состоявшейся в июне. Тогда Владимиру Путину пожаловался местный житель, сообщив, что рост тарифов на вывоз мусора крайне высок.
Пока в новую систему обращения с ТКО вовлечено 72% населения региона