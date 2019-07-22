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Карантин из-за бешенства ввели в городе-спутнике Барнаула

Новости
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Карантин в связи с заболеваемостью бешенством ввели на территории города-спутника Барнаула – Новоалтайске. Соответствующее решение было санкционировано губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Документ о введении карантина опубликован на официальном портале правовой информации.  

«Правительство Алтайского края постановляет: установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 8 (четная сторона) и д. 5 – д. 11 (нечетная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством», - говорится в постановлении.

Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить на указанной территории реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, что практика введения карантина из-за бешенства на отдельных территориях населенных пунктов Алтайского края – стандартная мера при выявлении подобного заболевания.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: newstracker.ru