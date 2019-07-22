Карантин в связи с заболеваемостью бешенством ввели на территории города-спутника Барнаула – Новоалтайске. Соответствующее решение было санкционировано губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Документ о введении карантина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительство Алтайского края постановляет: установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 8 (четная сторона) и д. 5 – д. 11 (нечетная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством», - говорится в постановлении.
Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить на указанной территории реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Напомним, что практика введения карантина из-за бешенства на отдельных территориях населенных пунктов Алтайского края – стандартная мера при выявлении подобного заболевания.
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