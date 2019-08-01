О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Заринске реализуют 8 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Новости
73
0

Из них 6 проектов - от сотрудников Алтай-Кокса, остальные от жителей города.  На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) направит порядка 2,4 млн рублей.

Cреди одобренных конкурсной комиссией проектов – создание многофункциональных площадок для спорта и семейного отдыха, приобретение и установка контейнеров для раздельного сбора мусора, эко-проект по обновлению в детском саду зеленых насаждений, создание современного кабинета хореографии в центре детского творчества и установка «лежачих полицейских» в районе оживленных переходных переходов города.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие», администрации города.  Они оценивали актуальность проектов для города, вовлеченность общественности в реализацию этих проектов, их социальную направленность.

Из 15 заявленных проектов выбрали 8, которые будут реализованы до конца текущего года. Среди отобранных проектов 5 представлены финалистами корпоративного конкурса Алтай- Кокса «Молодой лидер».

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.

Автор: Политсиб.ру