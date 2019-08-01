В Заринске реализуют 8 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Новости 01.08.2019 19:15 73

Из них 6 проектов - от сотрудников Алтай-Кокса, остальные от жителей города. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) направит порядка 2,4 млн рублей.

Cреди одобренных конкурсной комиссией проектов – создание многофункциональных площадок для спорта и семейного отдыха, приобретение и установка контейнеров для раздельного сбора мусора, эко-проект по обновлению в детском саду зеленых насаждений, создание современного кабинета хореографии в центре детского творчества и установка «лежачих полицейских» в районе оживленных переходных переходов города.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие», администрации города. Они оценивали актуальность проектов для города, вовлеченность общественности в реализацию этих проектов, их социальную направленность.

Из 15 заявленных проектов выбрали 8, которые будут реализованы до конца текущего года. Среди отобранных проектов 5 представлены финалистами корпоративного конкурса Алтай- Кокса «Молодой лидер».