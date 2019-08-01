В Барнауле ограничат подачу горячей воды из-за ремонтов теплосетей

Новости 01.08.2019 16:45 18

В связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов города Барнаул. Под ограничения ресурса длительностью от 1 до 3 суток попадут более 38 тысяч человек. Всего на 1 августа в рамках подготовки Сибирской генерирующей компании теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему ОЗП заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей. Всего на 1 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа - 19 домов, детский сад и школу в микрорайоне Дружный;

· С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа - 2 дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а;

· С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа - 78 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;

· С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа - 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.

Под ограничение горячей воды попадают 38 702 жителя - именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· до 9.00 19 августа - 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного;

Также на данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома №26.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.