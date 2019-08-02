Алтайские специалисты рассказали всю правду о питьевой воде

Новости 02.08.2019 9:05 95

За отчётный период с 12.07.2019 по 18.07.2019 специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований выявили превышение нормативного значения ОМЧ (общее микробное число) в двух пробах «Вода питьевая централизованного водоснабжения» и в одной из них обнаружены ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии).

Микробиологические исследования проб «Вода питьевая из скважины» проводились на соответствие Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01. Целью настоящих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов является предупреждение и устранение загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения общего и индивидуального пользования.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении, к качеству питьевой воды, производимой автономными системами водоснабжения, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются иными санитарными правилами и нормативами.

Требования СанПиН 2.1.4.1074-01 должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.

На основании требований СанПиН 2.1.4.1074-01 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды.