Работникам «Индустриального» могут выдать 100 млн рублей

Новости 01.08.2019 16:05 50

Правительство Алтайского края предложило депутатам АКЗС поддержать выделение 100 млн рублей на зарплаты работникам тепличного комплекса «Индустриальный», передает пресс-служба АКЗС.

Напомним, «Индустриальный» ранее выставлялся на торги, однако желающих купить его не нашлось. Находящееся в предбанкротном состоянии предприятие решил взять в аренду уроженец Алтайского края Борис Горкунов – глава группы компаний «Горкунов», в которую входит новосибирский тепличный комплекс «Толмачевский», выступивший непосредственным арендатором комбината «Индустриальный». В дальнейшем, новосибирцы планируют окончательно выкупить его активы.

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24 июля приглашенный на правительственное совещание менеджер «Толмачевского» сообщил, что инвестпрограмма предполагает сохранение 230 имеющихся рабочих мест в «Индустриальном» и создание 40 новых в будущем.

30 июля на совещании в АКЗС, посвященном «Индустриальному», было рассмотрено предложение о выделении 100 млн рублей на выплату зарплаты работникам на время вынужденного простоя предприятия, поскольку прохождение всех формальностей может занять не один месяц.

«Судя по отчетам, вывести предприятие из кризисной ситуации своими силами невозможно. На сегодняшний день Правительство края совершенно правильно, сохранив имущественный комплекс и фактическую работу предприятия, передает комплекс другому субъекту, который будет продолжать там производственную деятельность. Просто продать предприятие по тем активам, которые есть по бухгалтерской отчетности есть, мы возможности не имеем - у нас нет такого потенциального покупателя. Поэтому возникло предложение, чтобы избежать банкротства, сохранить коллектив, предоставить гарантии по выплате заработной платы работникам «Индустриального», выделить средства из краевого бюджета, которые должны пойти исключительно на заработную плату и связанные с этим налоговые отчисления», - пояснил председатель АКЗС Александр Романенко.

Отзывы и предложения парламентариев будут приниматься до 2 августа.