Барнаул столкнулся с острым дефицитом новостроек из-за эскроу-счетов

Новости 01.08.2019 14:45 97

В краевой столице резко сократилось предложение в новостройках. Согласно статистике, еще минувшей зимой таких объектов было в два раза больше.

Как пишет Алтайский портал недвижимости, такие изменения наблюдаются с 1 июля текущего года и связаны с поправками в «долевом» законе и эскроу-счетами. По новым правилам застройщики не могут напрямую привлекать инвестиции граждан . Игроки рынка строят недвижимость теперь за счет своих средств или кредитных. В связи с этим продажи приостановлены во многих объектах.

Известно, в Барнауле после первого июля не стартовало ни одного проекта по новым правилам. Что касается переходных, то они разделились на несколько групп. Первая – это дома перед сдачей (продолжается реализация по старому закону). Но поскольку продажи в них идут давно, предложений в базах осталось очень мало. Вторая группа – высотки, в которых пока нет 30%-й готовности (необходимый критерий для того, чтобы завершить проект по старым правилам).

Большинство девелоперов решили довести работы до этого этапа за свои средства и далее снова продавать напрямую дольщикам. Важно, что в таких случаях реализация приостановлена и именно эти объекты сейчас массово уходят из баз объявлений. Третья группа – дома, на которые пытаются получить банковское финансирование. Процесс одобрения небыстрый, и продажи здесь тоже на паузе, пока не будет открыт эскроу-счет. Кредитную линию получила лишь одна новостройка после 1 июля.

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Важно еще и то, что в минувшем полугодии получено лишь 10 разрешений на новые многоквартирные дома, в июле – ни одного. Это означает, что темпы возведения жилья будут только сокращаться. Уже сейчас официальная статистика показывает снижение объемов строительства и ввода новых квартир.

Также, стоит учесть и тот факт, что в последние месяцы жители Алтая активно скупали долевки, торопясь решить жилищный вопрос, пока не повысились цены. За полгода с рынка ушло сразу 5 776 объектов. Правда, значительная часть таких сделок пришлась и на самих застройщиков, которые приобретали квартиры сами у себя, чтобы достичь необходимого для продолжения работы по старым правилам критерия. Теперь данные объекты будут продаваться по переуступке прав, однако пока девелоперы активно их не рекламируют.

Интересно еще и то, что большинство покупателей недвижимости сегодня пользуются различными государственными программами, а правительство вводит новые меры поддержки и намерено применяет их только к новостройкам. То есть те же получатели льготной ипотеки под 5-6% должны приобретать долевку. А если учесть, что это многодетные семьи, здесь же будет задействован их маткапитал и новая субсидия на жилье в 450 тысяч рублей. Соответственно, новые программы опять переориентируют спрос на первичный рынок.

Все эти факторы неизбежно приведут к тому, что в городе в ближайшие 1-3 года возникнет определенный дефицит новостроек. Такая тенденция в свою очередь спровоцирует рост цен и при этом не особо поможет оживиться вторичному рынку.