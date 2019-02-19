Борец с коррупцией из Барнаула рассказал о противоречиях заведенного на него уголовного дела

Новости 01.08.2019 15:40 117

В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело заместителя начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу Романа Ланцова. Между тем сам фигурант сообщил редакции «Политсибру», что у правоохранителей нет конкретных доказательств его виновности. По словам Ланцова, в региональном следкоме понимают, что суд вынесет оправдательный приговор, но закрывать дело самостоятельно не хотят.

«Им не выгодно портить себе статистику, хотя они сами понимают, что дело шито белыми нитками», - объясняет Ланцов, добавляя, что его дело может быть неким «заказом» сверху.

С чего все началось

В 2017 году сотрудник полиции заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу Роман Ланцов оказался обвиняемым по делу об отмывании денежных средств. Следствие обвинило его в покровительстве группе лиц, занимающихся незаконной финансовой деятельностью.

Из доказательств у следователей присутствовали только показания Станислава Игонина, который был аффилирован с рядом фирм-однодневок. Именно через них с помощью группы подставных лиц он обналичивал денежные средства. За два года своей незаконной деятельности Игонин «отмыл» более 2 млрд рублей. За это преступление (ч. 2 ст.172 УК РФ), по причине заключенного им ранее досудебного соглашения и особого порядка рассмотрения дела, ему дали всего три года условно, хотя ему грозило до семи лет лишения свободы.

Как это вышло?

В конце января 2017 года Игонин был задержан за совершение преступления – вымогательство. После своего ареста попал в СИЗО. Роман Ланцов полагает, что этому человеку, которого он раньше не знал, находиться в изоляторе стало «не по душе» и перспектива отправиться в колонию на длительный срок его не радовала, поэтому он предложил следствию сотрудничество или напротив, договориться предложили ему.

Станислав Игонин заключил досудебное соглашение и дал показания против ряда должностных лиц, среди которых сотрудники ФСБ и ОБЭП.

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Что в показаниях?

В своих показаниях Игонин поясняет, что начал свою незаконную деятельность в 2014 году и занимался ею до момента его задержания сотрудниками полиции в январе 2017 года. Летом 2015 года он познакомился с Романом Ланцовым, с которым у него завязалось сотрудничество в части оказания услуг последнему по обналичиванию денежных средств. Взамен Ланцов обещал общее покровительство и в случае возникновения проблем с сотрудниками полиции, решать их. Спустя какое-то время после этих показаний уголовное дело было заведено уже на самого Ланцова.

Противоречия

В материалах допроса Романа Ланцова он утверждает, что в результате расследования уголовного дела органом предварительного следствия в полном объеме проверены все доводы, указанные Игониным в его допросах. Ни один из них не нашел своего подтверждения, более того, органом следствия установлены противоречия.

Также установлены фактические обстоятельства и лица, участвовавшие в деятельности Игонина. Описываются ряд противоречивых моментов, из-за которых показания Игонина перестают внушать доверие. Например, фирмы, фигурирующие в показаниях, появились через несколько месяцев после того как Ланцов и Игонин, по словам последнего, начали «сотрудничество».

Кроме того, в показаниях Игонин описывал первую встречу с Ланцовым, где произошло знакомство. Ланцовым предоставлена полученная от следователя аудиозапись, на которой участником событий описываемых Игониным, является совсем другой человек.

Также сотрудник ОБЭП предоставил детализацию своих звонков за указанный Игониным период. В этом списке из 65 страниц не оказалось данных о соединениях между Ланцовым и Игониным, результаты проведенных осмотров и экспертиз также не установили ни одного соединения между ними ни посредством мобильной связи, ни посредством мессенджеров.

Изъятый у Игонина компьютер показал, что на нем находится вся информация по операциям, связанным с обналичиванием денежных средств. Датами создания электронных документов являются 2014-2016 года, то есть в хронологичном порядке, по мере их создания в процессе осуществления деятельности. Однако, по странному совпадению, файлы, именуемые «Сверка Ланцов» созданы только в июле 2017 года, то есть сразу после освобождения Игонина из СИЗО и накануне привлечения Ланцова к уголовной ответственности.

«Это только малая доля противоречий, но по факту их гораздо больше. Такое чувство, что их даже особо не старались подделывать, а просто второпях сшили дело. Скорее всего нужно было срочно кого-то обвинить, только бы рассмотреть уголовное дело в отношении гражданина Игонина в особом порядке, без расторжения с ним досудебного соглашения ввиду его несостоятельности», - говорит Ланцов.

Версия следствия

«Политсибру» обратилось в СУ СК России по Алтайскому краю. В ведомстве пояснили, что органами СК было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Обвиняемым является заместитель начальника ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю и еще три гражданских лица.

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С учетом собранных следствием в отношении преступной группы доказательств, в отношении еще одного участника орггруппы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Судом он признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно.

В настоящее время следственные действия по делу завершены и в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Версия Ланцова

Орган предварительного следствия, признав незаконное привлечение к уголовной ответственности, вплоть до постановки вопроса о «привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного», может столкнуться с самыми непредсказуемыми последствиями, объясняет Ланцов.

«Из-за этого орган следствия открыто заявляя, что кроме как на оправдательный приговор не рассчитывает, понимает, что если дело передадут в суд, то оно будет рассматриваться еще не менее года. Утечет много воды, и неизвестно где и на каких должностях будут все причастные к этой странной истории лица», - говорит он.

По версии Ланцова, он стал разменной монетой в чьей-то игре, где главной задачей стоит сокрытие вины настоящего покровителя Игонина из органов.

«По изъятым телефонам Игонина провели экспертизу с извлечением всей переписки в месседжерах. Там установлена личность его настоящего покровителя. Им оказался высокопоставленный сотрудник ОМВД России по Новоалтайску, который с первого дня деятельности Игонина и являлся его активным участником и покровителем. Как оказалось, попав в поле зрения сотрудников ФСБ, был вынужден в спешном порядке уволиться из ОВД» - рассказал Ланцов.

Сейчас Роман Ланцов добивается прекращения расследования, так как, по его словам, обвинения в отношении него несостоятельны и ждать, пока пройдут все судебные заседания только для того, чтобы выслушать оправдательный приговор, он считает глупостью. Кроме того, за отсутствие каких-то явных доказательств говорит и тот факт, что Ланцова из органов не уволили, а только ограничили ряд его должностных функций. По всей видимости, точку в данном деле предстоит ставить суду.