Необычное котокафе вновь открылось в Барнауле

В Барнауле сегодня, 1 августа, снова открылось необычное заведение – котокафе «Никомур». В нем посетители общаются с кошками, которых предоставляет приют «Ласка». Если пушистый питомец понравится, его можно забрать домой, пишет «КП-Барнаул».
Напомним, кафе открывается уже второй раз, впервые заведение начало работу в ноябре 2018 года на проспекте Красноармейском, 75"б". После того, как арендодатель поднял плату за помещение, владельцам пришлось его временно закрыть.
С новыми силами
Сотрудники кафе отмечают, что у них возникли трудности с поискам нового здания. Арендодатели боялись, что может появиться специфический запах, и не понимали формата работы заведения.
"Многим начинаешь объяснять, что такое котокафе, и они не понимают, сразу представляют зоопарк, боятся запаха и недовольства жильцов. Поэтому мы перестали пытаться попасть на первый этаж жилых домов. При этом нужно учитывать трафик проходящих людей, так что новое место было найти сложно, но мы нашли", - поделилась владелица кафе Ольга Назаренко.
Теперь барнаульское заведение «Никомур» находится на проспекте Красноармейском, 108 рядом с гимназией №69.
Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать, исходя из метража жилого помещения
Правила котокафе
В кафе все строго: на входе гостям следует переобуться, брать силой питомцев нельзя – нужно подождать, когда они подойдут сами. Все животные раньше жили в приюте «Ласка», чтобы их забрать, нужно пройти своеобразное собеседование с сотрудниками. За полгода работы котокафе раздало несколько десятков питомцев барнаульцам.
Пока местных обитателей 11, но после официального открытия привезут еще двух.
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