Околополитическая акция «Потушите пожары Сибири» пройдет в Барнауле

Новости 01.08.2019 13:30 139

В Барнауле 3 августа в 12:00 на площади Свободы состоится акция «Потушите пожары Сибири». Информация о мероприятии появилась на сайте Алтайского крайкома КПРФ.

На своей странице в Facebook депутат АКЗС Мария Прусакова сообщила, что КПРФ присоединится к акции, которую организуют «неравнодушные жители Барнаула».

«В пяти регионах Сибири введен режим ЧС. В отличие от российских чиновников, считающих тушение леса экономически нецелесообразным и «естественным», с требованиями о принятии срочных мер по тушению лесов выступают люди по всему миру. В частности, о столбах дыма, которые видно из космоса, пишет у себя на странице даже далекий от России известный борец за экологию актер Леонардо Ди Каприо», - пишет Прусакова.

Она также напомнила, что режим "черного неба" сохраняется почти в десятке регионов.

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Корреспонденту «Политсибру» Прусакова сказала, что, несмотря на то, что небо над Барнаулом уже без дымки, а меры по тушению начали принимать, вопрос пожаров будет актуален до тех пор, пока их не потушат.

Что касается других парламентских партий, то участвовать в акции 3 августа они не планируют.

ЛДПР не примет участия в мероприятии. Об этом «Политсибру» сказала депутат АКЗС от либерал-демократов Евгения Боровикова. По ее словам, о проведении мероприятия их никто не уведомлял и не приглашал.

«Если позовут нас, то мы конечно присоединимся. Что касается проблематики, то сейчас с федеральным центром партии мы обсуждаем мероприятие, посвященное помощи тушению пожаров в сибирских лесах. Оно также состоится в августе», - рассказала Боровикова.

Детали формата мероприятия раскрыть она отказалась.

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Региональное отделение партии "Справедливая Россия" также, скорее всего, не присоединится к акции, об этом «Политсибру» рассказал депутат краевого парламента Владислав Вакаев.

«Насколько я знаю, у нас ни бюро, ни совет каких-то решений по участию в акции по пожарам не принимали», - пояснил Вакаев.

Позицию по участию в акции регионального отделения «Единой России» прокомментировал глава отдела агитационно-пропагандистской работы в регисполкоме Василий Морозов.

«Насколько нам известно, на федеральном уровне уже принимаются системные меры по урегулированию ситуацию с пожарами. Это обсуждалось на совещании в Красноярском крае под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева. Решено, что будут выделены средства на тушение пожаров из резервного фонда и не только. Алтайское реготделение «Единой России», безусловно, тоже следит за ситуацией. На данный момент в митинге участвовать не планировали, поскольку меры по тушению пожаров уже предпринимаются», - сказал Морозов.