Суд принял компромиссное решение по иску «Дара» к «Селфу»

Новости 01.08.2019 13:00 63

На прошлой неделе Томский Арбитражный суд обязал ООО «Селф» выплатить алтайскому перинатальному центру «Дар» 1 млн рублей за испорченные медикаменты. Текст решения выложен в судебной картотеке.

Ранее «Селф» поставил «Дару» специализированное холодильное оборудование для хранения медикаментов и осуществил его установку. Сотрудники «Дара» отключили имеющуюся в оборудовании систему аварийной сигнализации, в результате чего пропустили повышение температуры до критического уровня, которое привело к порче препаратов общей стоимостью около 2 млн рублей.

«Дар» подал к «Селфу» иск о возмещении ущерба. В ходе разбирательства выяснилось, что оборудование было установлено ненадлежащим образом, поэтому суд счел обе стороны в равной мере виновными в причинении ущерба и удовлетворил иск «Дара» частично, уменьшив требуемую сумму на 50%.