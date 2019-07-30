Соцконтракты, школы и больницы: как на Алтае будут улучшать социальный климат

Новости 02.08.2019 7:10 194

Улучшение социального климата – одна из главных целей, которую преследует разрабатываемая в Алтайском крае индивидуальная программа по ускоренному развитию региона. Именно об этом заявлял в ходе своего визита в Барнаул министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, подчеркивая: «У всех у нас одна задача – подготовить комплекс мер для реализации программы развития региона, определить точки роста и все то, что связано с повышением заработных плат, социальным самочувствием и благополучием населения».

Поэтому, перечень мероприятий, направленных на форсированное развитие края, кроме проектов экономического характера (о них «Политсибру» информировал ранее), подразумевает реализацию и социальных программ.

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Так, в числе мер, призванных повысить качество жизни в регионе, называется широкое внедрение практики оказания государственной социальной помощи по соцконтракту, формирование в регионе системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, капитальный ремонт 15 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, а также строительство жилых корпусов — по 80 мест каждый — для интернатов для престарелых и инвалидов в Барнауле и Бийске, а также для Первомайского психоневрологического интерната.

В системе здравоохранения Алтайского края запланирована реализация следующих мероприятий:

Строительство хирургического корпуса на 165 коек в краевом центре охраны материнства и детства;

Строительство в Барнауле поликлиники в квартале 2002а;

Строительство поликлиники в Центральном, Индустриальном районах.

Реконструкция здания главного корпуса краевого онкологического диспансера с пристройкой операционного блока;

Строительство корпуса лучевой терапии краевого онкологического диспансера;

Строительство поликлиник при Алейской, Каменской, Славгородской центральных районных больницах;

Реконструкция краевой туберкулезной больницы № 1;

Строительство новых корпусов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи;

Приобретение санитарного транспорта.

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Для создания комфортной среды и в целом развития системы жилищно-коммунального хозяйства в Барнауле запланировано строительство ливневой канализации по улице Власихинской (4-й коллектор), создание очистных сооружений по улице Понтонный Мост, 90/1, реконструкция канализационного коллектора № 13 по улице Попова, реконструкция камеры гашения на выпуске ливневого коллектора и строительство очистных сооружений с берегоукреплением по улице Фабричной.

В Бийске предполагается подключение сетей водоснабжения со станции 3-го подъема, обустройство системы водоотведения поселков Зеленый, Новый, Нефтебаза. В Рубцовске запланировано строительство канализационного коллектора по проспекту Ленина, а в Яровом - реконструкция биологических очистных сооружений.

Реализация широкого комплекса мер намечена и в сферах образования, культуры и спорта.

Так, в Бийске планируется построить школы на 550 и 1100 учащихся. В Барнауле будут созданы новые школы в квартале 2033 (1100 учащихся), в микрорайоне «Спутник» (550 учащихся), в квартале 2010 (550 учащихся).

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Новые образовательные организации также будут построены в Камне-на-Оби, Новоалтайске и в селе Боровиха.

В числе масштабных культурных проектов - Реставрация «Алтайского государственного краеведческого музея», приобретение оборудования для «Государственного художественного музея Алтайского края», а также создание и реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

В перечень мероприятий, связанных с развитием спорта в регионе, включены такие проекты, как завершение строительства крытого катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай», строительство в Барнауле центра единоборств, центра игровых видов спорта и создание физкультурно-оздоровительных комплексов в Павловске, Тальменке, Волчихе, Ключах, Панкрушихе, Первомайском.

Напомним, индивидуальная программа развития Алтайского края должна быть представлена правительству России к 1 сентября. Ее реализация будет контролироваться федеральным кабмином и, в частности, вице-премьером, который курирует региональные вопросы - Виталием Мутко. Следует особо отметить, что в "антикризисную" программу, по настоянию губернатора Виктора Томенко, войдут только проекты со 100% гарантией реализации.