Алтайские коммунисты сообщили о давлении на кандидатов от КПРФ

На кандидатов от КПРФ в Змеиногорске и Поспелихинском районе оказывается административное давление, передает пресс-служба Алтайского крайкома партии.
По сообщению коммунистов, с выдвинутыми кандидатами (как правило, работниками бюджетной сферы) якобы проводятся частные беседы «за закрытыми дверями», после которых выдвиженцы отказываются идти на выборы. А в Поспелихинском районе администрация еще и рекомендует школам приглашать на линейки 1 сентября кандидатов от «Единой России».
Между тем на сайте крайизбиркома размещены сведения о кандидатах на предстоящие выборы в Змеиногорский райсовет VII созыва. Выдвинуто 15 кандидатов от КПРФ, статус «зарегистрирован» отсутствует только у пенсионерки Надежды Мумлевой – депутата Никольского сельсовета.
По словам партийцев, пока это нецелесообразно
В Поспелихинском районе намечено пять выборных компаний – глав двух сельсоветов (представители КПРФ не выдвигались) и депутатов в трех представительных органах. На довыборы в Красноалтайский сельсовет коммунисты также не выдвигались, в Клепчихинский – зарегистрировались четверо претендентов от КПРФ, а в центральный Поспелихинский совет депутатов баллотируются восемь партийцев, ни у одного из которых не наблюдается проблем со статусом.
Тем не менее, бюро Алтайского крайкома КПРФ грозит обратиться в прокуратуру и Центральную избирательную комиссию, если давление на кандидатов в депутаты со стороны администраций в Поспелихинском и Змеиногорском районах будет продолжено.