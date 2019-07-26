Алтайские коммунисты сообщили о давлении на кандидатов от КПРФ

Новости 01.08.2019 12:10 175

На кандидатов от КПРФ в Змеиногорске и Поспелихинском районе оказывается административное давление, передает пресс-служба Алтайского крайкома партии.

По сообщению коммунистов, с выдвинутыми кандидатами (как правило, работниками бюджетной сферы) якобы проводятся частные беседы «за закрытыми дверями», после которых выдвиженцы отказываются идти на выборы. А в Поспелихинском районе администрация еще и рекомендует школам приглашать на линейки 1 сентября кандидатов от «Единой России».

Между тем на сайте крайизбиркома размещены сведения о кандидатах на предстоящие выборы в Змеиногорский райсовет VII созыва. Выдвинуто 15 кандидатов от КПРФ, статус «зарегистрирован» отсутствует только у пенсионерки Надежды Мумлевой – депутата Никольского сельсовета.

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В Поспелихинском районе намечено пять выборных компаний – глав двух сельсоветов (представители КПРФ не выдвигались) и депутатов в трех представительных органах. На довыборы в Красноалтайский сельсовет коммунисты также не выдвигались, в Клепчихинский – зарегистрировались четверо претендентов от КПРФ, а в центральный Поспелихинский совет депутатов баллотируются восемь партийцев, ни у одного из которых не наблюдается проблем со статусом.

Тем не менее, бюро Алтайского крайкома КПРФ грозит обратиться в прокуратуру и Центральную избирательную комиссию, если давление на кандидатов в депутаты со стороны администраций в Поспелихинском и Змеиногорском районах будет продолжено.

К слову, всего на муниципальные выборы, которые пройдут 8 сентября, выдвинуто 68 кандидатов от КПРФ и сторонников партии.