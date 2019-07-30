Заводы, транспорт и туризм: как будут «разгонять» экономику Алтайского края

Новости 01.08.2019 12:35 132

Власти Алтайского края совместно с федеральным центром продолжают подготовку индивидуальной программы по ускоренному развитию региона, которая должна быть внесена в правительство России к осени.

Напомним, что данный вопрос предметно обсуждался губернатором Алтайского края Виктором Томенко с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным во время визита последнего в Барнаул.

Во время поездки федерального чиновника на Алтай в краевой столице состоялись стратегические сессии, в ходе которых вырабатывались и обсуждались конкретные шаги, направленные на наращивание темпов социально-экономического развития региона.

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Краевые власти уже определили перечень мероприятий, связанных с крупными инвестиционными проектами в реальном секторе экономики, экспортной политикой, транспортом и инфраструктурой.

Так, серьезные вложения, предполагающие создание сотен новых рабочих мест, запланированы на ряде действующих предприятий. Например, Алтайскому заводу прецизионных изделий планируется предоставить льготные займы от российских институтов развития для расширения производства топливных систем. Также на этой площадке планируется заключение специального инвестиционного контракта. Объем инвестиций, о котором идет речь, составляет 2 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – 170.

На предприятии «Меланжист Алтая» также запланировано заключение специального инвестконтракта для строительства нового прядильного и отделочного производства. Здесь предполагается привлечение без малого 18 млрд рублей собственных средств и создание 1,4 тысячи рабочих мест.

На заводе «Алтайлесмаш» ожидается привлечение займа Фонда развития промышленности на строительство предприятия по производству габаритных спецмашин для нефтедобывающей отрасли и сельского хозяйства, на котором появится 200 новых рабочих мест. Цена вопроса — 1 млрд рублей.

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Также более 650 млн рублей планируется привлечь на «Барнаульский завод прессового оборудования». Эти средства пойдут на организацию производства колесных дисков и создание 36 новых рабочих мест.

В транспортной сфере в числе шагов, которые позволят обеспечить развитие региона, перспективными видятся такие меры, как передача автодороги «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан» из краевой собственности в федеральную, реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Барнаула с привлечением 3 млрд рублей из федерального бюджета, увеличение числа рейсов и снижение стоимости авиаперевозок по маршруту «Москва — Барнаул».

Отдельным перспективным направлением в поиске «точек роста» Алтайского края, конечно, является сельское хозяйств. В данном случае регион рассчитывает на предоставление субсидий из федерального бюджета для стимулирование развития отраслей АПК и малых форм хозяйствования без установления предельного значения размера субсидии.

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Также программа ускоренного развития Алтайского края предполагает снижение тарифов на транспортировку экспортной продукции железнодорожным транспортом с субсидированием до 80% транспортных затрат и исключение ограничения размера субсидии по железнодорожному тарифу, включение маслосемян в перечень субсидируемой продукции, увеличение лимитов субсидирования льготной перевозки зерна.

Кроме того, Алтайский край надеется на снятие с российских экспортеров обязанности платить за простой вагонов на территории иностранных государств, снижение ввозных пошлин и увеличение квот на ввоз продуктов переработки сельского хозяйства в Китай.

По мнению разработчиков индивидуальной программы развития Алтайского края, «толчком» для экономики региона может стать и привлечение средств в туристическую отрасль. Так, за счет реализации проекта «Барнаул-горнозаводской город. 2 этап — Ленточный бор» планируется создать до 650 новых рабочих мест. Это начинание предполагает благоустройство объектов показа и экскурсионных маршрутов в исторической части краевой столицы, создание современных оздоровительных и спортивных центров, коллективных средств размещения, экскурсионных объектов, объектов общепита, культуры и отдыха. Цена вопроса – 5,5 млрд рублей.

Также около 300 рабочих мест планируется создать за счет реализации проекта «Белокуриха — Предгорье Алтая». Размер вложений в него определен в сумме 2,4 млрд рублей. Проект предполагает модернизацию транспортной инфраструктуры, строительство туристских, спортивных и культурно-досуговых объектов, обустройство экологических троп и маршрутов.

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Следует отметить и то, что программа ускоренного развития Алтайского края предполагает реализацию большого количества мероприятий в социальной сфере. Об этих проектах редакция расскажет в последующих материалах.