Бийчане сообщают о массовых нападениях бродячих собак

Новости 01.08.2019 11:40 101

Стаи бродячих собак гуляют по улицам Бийска и нападают на горожан. В горадминистрации местных жителей призывают отправлять заявку на отлов в управление ЖКХ.

Как сообщает «Бийский рабочий», в соцсети интернет-пользователи устроили настоящую перекличку районов с существующей проблемой.

«В районе педобщежитий постоянно стая собак бродит, кидаются на прохожих, опасно ходить и за детей страшно, необходим отлов», - рассказала жительница наукограда.

Среди комментариев: «Сам лично попал в такую ситуацию на горе около Телевышки. Еле отбился. Орал и кидался камнями, как мог. Хотел вернуться со стволом. Ну, это я. А если пацан лет 13-14? Это зверье и закон улицы. Валить!».

Алтайские депутаты решат проблему с бродячими собаками Новости 19.06.2019 16:50 В 2018 году было отловлено 5833 животных 536

Жители города бьют тревогу, ведь стая бездомных животных может напасть на ребенка, который не сможет отбиться от агрессивных животных.

«Моего знакомого на Зеленке погрызли пять собак. Здоровый мужик, к сожалению, не смог отбиться. Они его свалили с ног и кусали, пока он не схватил одну за пасть и хорошенько дернул, так что та заскулила и только после этого они отступили. Но это здоровый мужик, а если будет ребенок то это все», - пишут в соцсети.

В большинстве случаев бродячие собаки часто бегают в поисках пропитания, а сами люди их подкармливают.

«Вон возле моего дома всегда подкармливаем собак, они бегают с детьми играют, не кидаются», - пишет в соцсети бийчанин Павел Пасконный.

По словам ветеринарного врача Марины Мальцевой, собаки являются территориалами, и всегда будут защищать место своего обитания. «В Бийске проблема в том, что безнадзорных животных кормят и тем самым приучают к одному месту. Они считают его своей территорией и защищают, кидаясь на людей», - прокомментировала ситуацию Мальцева.

Варианты решения проблемы бийчане предлагают разные. Среди них – поиск хозяев для бездомных собак, другие настаивают на применении наказания к тем, кто бросает щенков, третьи уверены – действовать надо радикально и отстреливать агрессивных животных.

Сейчас муниципалитет Бийска ищет подрядчика на отлов бродячих животных.