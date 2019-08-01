Бийчанка, подозреваемая в смерти 11-месячного ребенка, задержана правоохранителями

В Бийске задержана мать 11-месячной девочки, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм.
По данным Следкома, 25-летняя Шишкова Екатерина находилась у знакомых в одном из сел Алтайского района. В настоящее время она допрашивается следователем в качестве подозреваемой.
Напомним, 28 июля в одном из подъездов многоэтажки в Бийске нашли тело 11-месячной девочки. Оно было завернуто в полиэтиленовый мешок. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.
На месте происшествия работают криминалисты
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отмечает, что смерть девочки наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял дело на контроль. Ранее по его поручению в Бийск выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.