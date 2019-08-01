Бийчанка, подозреваемая в смерти 11-месячного ребенка, задержана правоохранителями

Новости 01.08.2019 10:35 94

В Бийске задержана мать 11-месячной девочки, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм.

По данным Следкома, 25-летняя Шишкова Екатерина находилась у знакомых в одном из сел Алтайского района. В настоящее время она допрашивается следователем в качестве подозреваемой.

Напомним, 28 июля в одном из подъездов многоэтажки в Бийске нашли тело 11-месячной девочки. Оно было завернуто в полиэтиленовый мешок. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.

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Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отмечает, что смерть девочки наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял дело на контроль. Ранее по его поручению в Бийск выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.