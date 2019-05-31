Власти прояснили ситуацию со сдачей проблемного долгостроя на проспекте Ленина

Новости 01.08.2019 11:05 265

Срок сдачи строящегося дома по адресу улица Ленина , 195а снова перенесли на 31 декабря 2019 года. Об этом на форуме краевого правительства сообщила заместитель руководителя Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская, ссылаясь на отчетные данные застройщика.

Строительством объекта занимается ООО «МК «ПР - Холдинг». Дом начали строить в 2016 году, а сдать обещали в третьем квартале 2017. Однако дольщики так и не въехали в свои квартиры.

Барнаульские дольщики пожаловались через СМИ на застройщика Новости 31.05.2019 7:10 Сдать объект должны были в 3 квартале 2017 года 627

Ольга Дерявская напомнила, что разрешением вопросов, связанных с нарушением сроков строительства новостроек, строящихся за счет средств дольщиков относится к компетенции межведомственных рабочих групп, созданных органами местного самоуправления, на территории которых ведется строительство.

«Ситуация поставлена на контроль рабочей группы администрации Барнаула, в состав которой входят представители Госинспекции, Минстроя, органов прокуратуры, администрации и строительного сообщества края», - объяснила она.

По ее словам, причина низких темпов строительства связана с отсутствием у застройщика иных средств, кроме привлеченных от дольщиков и запретом на регистрацию застройщиком договоров участия в долевом строительстве, препятствующем продаже свободных квартир. Запрет был наложен службой судебных приставов по причине неисполненных обязательств по компенсации неустоек по просроченным обязательствам.

Для того чтобы решить проблему, застройщик сейчас принимает меры по снятию указанного запрета. Уже достигнута договоренность об определении компанией первоочередного имущества, подлежащего обременению судебными приставами и достаточного для снятия обременения с земельного участка. После этого регистрация договоров долевого участия должна возобновиться.

Между тем дольщики жалуются, что вынуждены терять большие средства из-за того, что платят ипотеку и за аренду снимаемого жилья. Они выражают сомнения, что для них будет предусмотрена компенсация расходов.

В компании «ПР - Холдинг» ранее отмечали, что в рамках компенсации перед своими клиентами будут проведены дополнительные строительно-отделочные работы, в счет погашения неустойки за нарушения сроков сдачи.

На сегодняшний день все основные монтажные работы на объекте уже выполнены, ведется остекление, внутренняя отделка помещений, строительство подземной парковки.