Выгодная сделка. Чиновник за бесценок продал сельский шахматный клуб своей знакомой

Новости 01.08.2019 10:10 106

Экс-глава одного из поселковых советов Благовещенского района обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при отчуждении муниципального имущества. Расследование уголовного дела завершено.

Глава поссовета дал распоряжение, при котором здание шахматного клуба, стоимостью более 1 млн рублей было приобретено, а впоследствии приватизировано его знакомой за 154 тысячи рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что аналогичный случай произошел в начале 2016 года.

«Он подписал договор купли-продажи помещения, принадлежащего муниципалитету со своей родственницей по существенно заниженной цене, причинив имущественный ущерб поссовету на сумму около 3 млн рублей»,- говорится в сообщении Следкома.

Чиновник своей вины не признал и от дачи показания отказался. В обеспечение гражданского иска на его имущество следователем наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит реальный срок.