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Трамп предложил Путину помочь с тушением лесных пожаров в Сибири

Новости
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Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в вопросе тушения лесных пожаров в Сибири – об этом глава Белого дома заявил во время телефонного разговора с российским лидером.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор между первыми лицами состоялся по инициативе американской стороны.

«Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется», - информирует Кремль.

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Также Путин рассказал Трампу о том, что в данный момент в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

«По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов. Президент России оценил этот шаг со стороны Президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», - также говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в настоящее время в Сибири леса полыхают главным образом в Красноярском крае и Иркутской области. Поскольку пожары зафиксированы в труднодоступных и отдаленных районах, власти заявляли о нецелесообразности их тушения. Накануне, впрочем, стало известно, что для борьбы с возгораниями в Красноярском крае начали применять авиацию.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба Кремля