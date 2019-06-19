Власти отвергли претензии гражданских активистов к Алтайохранкультуре

Новости 01.08.2019 8:45 219

Алтайские общественники продолжают бороться за сохранение историко-культурного наследия Барнаула. Накануне активисты получили официальный ответ от краевых властей. Об этом в группе Urban History «ВКонтакте» сообщил историк Данил Дегтярев.

По его словам, требование к губернатору края отправить в отставку главу Алтайохранкультуры Александра Урбаха осталось без удовлетворения. Напомним, митинг в защиту исторического наследия Алтайского края состоялся еще 19 июня.

Барнаульцы на митинге высказались за отставку руководителя Алтайохранкультуры Новости 19.06.2019 16:25 Александра Урбаха критикуют за то, что его ведомству не удалось спасти дом купца Морозова 1019

Письма в правительство Алтайского края и региональное Заксобрание были составлены руководителем местной ячейки «Гражданского патруля» Игорем Бергом и историком Данилом Дегтяревым, они были подписаны несколькими десятками горожан.

«Вместо этого заместитель губернатора Иван Кибардин рассказал общественникам о позитивных итогах работы Управления по охране объектов культурного наследия за прошлый год», - говорится в сообщении.

В свою очередь в АКЗС сообщили, что разрабатывается местный закон о порядке проведения работ по выявлению новых памятников истории и культуры и о включении их в официальный список объектов культурного наследия.

«А вот на предложение предоставить налоговые льготы бизнесу, который занимается восстановлением памятников, ответили отказом, который мотивировали нехваткой средств. Таким образом, справедливые требования митингующих в основном остались без удовлетворения. Это создает условия для проведения новых публичных акций по данным вопросам в будущем», - комментирует ситуацию Дегтярев.

Напомним, что к публичному протесту активистов подтолкнул снос усадьбы купца Михайлова в Барнауле.