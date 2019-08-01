Росимущество предлагает выкупить пост ДПС в Барнауле за 800 тысяч рублей

Новости 01.08.2019 7:10 41

В Барнауле на торги выставлено право аренды недействующего двухэтажного поста ДПС на Змеиногорском тракте, площадью 68,6 кв. м. Ежегодный платеж составляет почти 80 тысяч рублей. Организатором аукциона выступает межрегиональное теруправление Федерального агенства по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.

Договор заключается на 10 лет. Ежемесячная начальная цена 1 кв. м определена в 96,36 рублей. Шаг аукциона составляет 3966 рублей или 5% от начальной цены контракта. Заявки принимаются до 6 августа, конкурс пройдет 15-го числа. Нынешнее состояние заброшенного несколько лет назад кирпичного здания оценивается как удовлетворительное.

Добавим, напротив поста расположено известное кафе «У Григорича», рядом с которым собственник намеревался построить трехэтажный многофункциональный комплекс. Его будут вводить в эксплуатацию поэтажно, в первую очередь для автомобилистов откроют предприятие общественного питания, в дальнейшем появятся гостиничные номера и автосервис.

Как сообщалось в прошлом году на сайте ФКУ Упрдор «Алтай», владелец планировал снести кафе "У Григорича" в 2019 году. Это связано с грядущими дорожными работами на шоссе Ленточный Бор, которое будут расширять до четырех полос движения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Отметим, что заброшенный пост ДПС может представлять интерес для собственника кафе в качестве альтернативной торговой точки.