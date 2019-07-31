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Единороссы решат судьбу депутата АКЗС через месяц

Новости
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Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков будет исключён из фракции «Единая Россия» в АКЗС после очередного заседания фракции, которое состоится в конце августа. Об этом сообщил руководитель депутатского объединения Сергей Приб.

"Несмотря на отсутствие с его стороны соответствующего заявления, все основания для исключения его, согласно положению, есть. Важно отметить, что в работе фракции в этом созыве депутат Волков активного участия не принимал, на заседаниях не выступал, в обсуждении решений не участвовал и никаких предложений не вносил", - подчеркнул Приб.

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Из партии же Андрей Волков будет исключён после заседания политсовета Барнаульского местного отделения. Оно тоже пройдёт в конце августа, сообщает руководитель исполкома Барнаульского местного отделения «Единой России» Антон Целевич.

Также Целевич напомнил, что членство Волкова в партии было приостановлено 15 февраля в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сказано на сайте реготделения ЕР.

Автор: Политсиб.ру