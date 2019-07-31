Единороссы решат судьбу депутата АКЗС через месяц

Новости 31.07.2019 18:30 53

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков будет исключён из фракции «Единая Россия» в АКЗС после очередного заседания фракции, которое состоится в конце августа. Об этом сообщил руководитель депутатского объединения Сергей Приб.

"Несмотря на отсутствие с его стороны соответствующего заявления, все основания для исключения его, согласно положению, есть. Важно отметить, что в работе фракции в этом созыве депутат Волков активного участия не принимал, на заседаниях не выступал, в обсуждении решений не участвовал и никаких предложений не вносил", - подчеркнул Приб.

В «Единой России» прокомментировали решение депутата Волкова о выходе из партии Новости 30.07.2019 13:30 Народный избранник решил вступить в "Партию Роста" 2323

Из партии же Андрей Волков будет исключён после заседания политсовета Барнаульского местного отделения. Оно тоже пройдёт в конце августа, сообщает руководитель исполкома Барнаульского местного отделения «Единой России» Антон Целевич.

Также Целевич напомнил, что членство Волкова в партии было приостановлено 15 февраля в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сказано на сайте реготделения ЕР.