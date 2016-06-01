Реконструкцию Белоярской крепости начали в Новоалтайске

Новости 01.08.2019 8:15 123

Реконструкцию Белоярской крепости начали в Новоалтайске за счет средств президентского гранта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, в настоящее время в городе-спутнике Барнаула стартовали работы по музеефикации крепости. Президентский грант, а это более трех миллионов рублей, на реконструкцию объекта в натуральную величину получил Алтайский краевой благотворительный общественный фонд «Сердолик».

Работы проводятся за микрорайоном Северный, напротив бывшей воинской части, перед селом Токарево. Площадь острога крепости составляла 40 на 40 метров. По словам президента фонда «Сердолик» Сергея Попова, сейчас на месте объекта уже заложены срубы будущих башен.

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Возведением объекта занимаются и профессионалы, и добровольцы. Сергей Попов подчеркивает, что все люди, занятые на стройке, приобщаются к истории трехсотлетней давности.

«Мы приобщаем людей к эпохе покорения Сибири и надеемся, что это будет способствовать пробуждению интереса к будущему музею под открытым небом», - добавляет он.

Сам проект реконструкции Белоярской крепости был подготовлен еще 12 лет назад специалистами НПЦ «Наследие» под руководством кандидата исторических наук Ярослава Фролова, который ныне является директором музея археологии и этнографии.

Белоярская крепость, созданная в 1717 году, была одним из первых русских оборонительных сооружений на территории современного Алтайского края. Сооружение заложено отрядом кузнецких казаков, возглавляемым Иваном Максюковым, на правом берегу Оби между устий рек Черемшанки и Чесноковки. Вскоре вблизи крепости появляются первые деревни: Юдина, Клюева, Кармацкая, Барнаульская, Чесноковка.

В обязанности гарнизона Белоярской крепости входила охрана границы, защита русских поселений вблизи крепости, разведка, обеспечение внутреннего порядка на подведомственной территории, поддержание путей сообщения, организация связи и внешнеполитическое представительство Российского государства. Гарнизон Белоярской крепости был постоянным и в основном состоял из беломестных казаков Бердского округа. Ориентировочно, крепость разобрали в 1763 году.