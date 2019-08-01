Счетчики, ипотека, врачи: законы, вступающие в силу в августе

Новости 01.08.2019 7:40 36

Законы, вступающие в силу в августе текущего года, затрагивают деятельность медперсонала, жителей ветхих домов, работающих пенсионеров, многодетные семьи и других. О главных изменениях в российском законодательстве читайте в материале «Политсибру».

С 1 августа россияне будут освобождены от НДФЛ в период «ипотечных каникул»

Ранее ипотечные каникулы расценивались Налоговым кодексом как материальная выгода, которая облагалась налогом. Инициативу, которая бы позволила освободить от налога физических лиц в период «каникул», предложили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

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Помимо лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, от НДФЛ будут освобождены многодетные семьи. Льгота будет распространяться на период с 1 января 2019 года. Кроме того, отменена необходимость оплаты госпошлины при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы.

С 1 августа пенсия работающих пенсионеров будет проиндексирована

Пенсия получающих официальную зарплату пенсионеров будет пересчитана. Размер увеличения будет учтен на основании количества пенсионных баллов, которые заработал пенсионер за предыдущий год. Однако установлен потолок в три балла, выше которого заработать нельзя. По расчетам законодателей, на прибавку могут рассчитывать порядка 10 млн работающих пенсионеров.

С 4 августа будет упрощена регистрация автомобиля

По новым правилам, регистрация купленной машины станет возможной в салоне официального дилера. В подобном случае, ГИБДД будет присваивать машинам госномер, выдавать которые будут уже сами автосалоны. Однако, цена в салоне может не устроить покупателей, поэтому за ними сохранится право прежней регистрации в ГИБДД.

Кроме того, изготовлением государственных регистрационных знаков смогут заниматься предприятия малого и среднего бизнеса. Их работу будет контролировать МВД России.

С 4 августа дома начнут страховать от ЧС

Квартиры и дома жителей России будут страховать на случай чрезвычайных ситуаций. Однако вопрос страхования будет носить добровольный характер.

Органы государственной власти регионов теперь наделены правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причинённого расположенным на своих территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Методику разработки программ должно утверждать Министерство финансов России. Центробанк, в свою очередь, получит право установления методики расчета страховых тарифов. Каждый регион будет самостоятельно устанавливать перечень страховых рисков, очевидно, исходя из особенностей климата территории.

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Постановлением правительства установлен минимальный объем обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

С 6 августа в случае воспрепятствования работы медиков можно будет попасть в тюрьму

Любое нападение и иное причинение вреда медицинским работникам будет констатироваться как «воспрепятствование помощи пациенту». В случае, если человек помешал работе медика и это привело к причинению тяжкого вреда здоровью, то наказание может достигать двух лет тюремного заключения. Если деяние привело к смерти пациента, то срок заключения может достигать четырех лет.

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В случае отсутствия уголовного состава, будет назначен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Серьезные изменения ждут водителей, которые не пропускают машины "скорой помощи". В случае блокирования движения машины, ему грозит штраф до пяти тысячи рублей, либо лишение прав на управление ТС до одного года. Если из-за действий водителя пациент умер, то будет подниматься вопрос о лишении свободы на срок до четырех лет.

С 6 августа ветхие дома будут освобождены от обязанности установки счетчиков

Расширен перечень многоквартирных домов, освобожденных от необходимости покупки счетчиков на газ, свет, воду и тепло. Оплата для жителей будет основываться, исходя из обычных нормативов.

По закону теперь такое право получили объекты, подлежащие сносу или капремонту, а также многоквартирные дома, износ основных конструктивных элементов которых превышает 70% и которые не включены в программу капремонта в связи с принятием решения об их реконструкции или сносе.

С 6 августа работники получат гарантии по смене зарплатного банка

Работодатель, который не даст разрешения своему работнику сменить зарплатный банк, будет штрафован на сумму до 50 тысяч рублей.

Согласно инициативе, предпринимателям без образования юридического лица за указанное нарушение придётся заплатить штраф от одной до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

С 6 августа ужесточат наказание за подделку документов

Три года реального срока заключения будет грозить изготовителям поддельных документов. До вступления закона в силу предусмотрено наказание в виде двух лет. Кроме того, наказание вводится за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов — до одного года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Также будут увеличены штрафы за предоставление неверных данных для получения паспорта, либо другого документа, удостоверяющего личность. Физическим лицам нужно будет заплатить от трех до пяти тысяч рублей, а должностным – от пяти до десяти тысяч.