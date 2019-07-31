«Селф» выиграл у новосибирской компании право на достройку детсада в Барнауле

Новости 31.07.2019 17:35 135

Сегодня на портале госзакупок был опубликован протокол подведения итогов тендера на достройку детского сада в квартале 2006«а», разыгранного 29 июля. Победителем стало ООО «Селф», обошедшее новосибирского застройщика – компанию «БраНс».

Некоторые барнаульские СМИ ранее сообщили, что торги выиграл «БраНс». Как выяснилось, компания действительно предложила меньшую цену – 130,8 млн рублей, тогда как «Селф» давал на 700 тысяч рублей больше. Однако заявка «БраНс» признана несоответствующей требованиям аукциона.

Так, в активе «БраНс» имеется неисполненный контракт на строительство водоотводных каналов и сооружений в Озеро-Карачинском сельсовете Новосибирской области. В настоящий момент он находится в стадии выполнения, что недопустимо согласно условиям тендера. Кроме того, стоимость данного контракта составляла 157 млн рублей, тогда как «БраНс» представил акты выполненных работ на 206 млн.

Новосибирские строители выиграли в Барнауле тендер, а через час подали на заказчика в суд? Новости 31.07.2019 7:10 29 июля был разыгран тендер на достройку детского сада в квартале 2006«а» в Барнауле 1617

Спустя сорок минут после завершения торгов «БраНс» подал иск в Арбитражный суд Алтайского края. Исковые требования на данный момент неизвестны, представитель компании в телефонном разговоре с корреспондентом «Политсибру» факт обращения в суд отрицал.