«Селф» выиграл у новосибирской компании право на достройку детсада в Барнауле

Сегодня на портале госзакупок был опубликован протокол подведения итогов тендера на достройку детского сада в квартале 2006«а», разыгранного 29 июля. Победителем стало ООО «Селф», обошедшее новосибирского застройщика – компанию «БраНс».
Некоторые барнаульские СМИ ранее сообщили, что торги выиграл «БраНс». Как выяснилось, компания действительно предложила меньшую цену – 130,8 млн рублей, тогда как «Селф» давал на 700 тысяч рублей больше. Однако заявка «БраНс» признана несоответствующей требованиям аукциона.
Так, в активе «БраНс» имеется неисполненный контракт на строительство водоотводных каналов и сооружений в Озеро-Карачинском сельсовете Новосибирской области. В настоящий момент он находится в стадии выполнения, что недопустимо согласно условиям тендера. Кроме того, стоимость данного контракта составляла 157 млн рублей, тогда как «БраНс» представил акты выполненных работ на 206 млн.
29 июля был разыгран тендер на достройку детского сада в квартале 2006«а» в Барнауле
Спустя сорок минут после завершения торгов «БраНс» подал иск в Арбитражный суд Алтайского края. Исковые требования на данный момент неизвестны, представитель компании в телефонном разговоре с корреспондентом «Политсибру» факт обращения в суд отрицал.