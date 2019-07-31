Камень-на-Оби атаковали опасные жуки (видео)

Новости 31.07.2019 19:40 62

Жители Камня-на-Оби отмечают настоящую атаку насекомых. В соцсеть выложили видео. Судя по аналогичным нашествиям насекомых, можно предположить, что неожиданные «гости» являются не совсем безобидными для человека.

Как пишут «Каменские известия», Роспотребнадзор не смог помочь местным жителям. Им пришлось применять хлор и дымовые шашки, чтобы избавиться от нежеланных «соседей». Как оказалось, жуки несут в себе опасность.

Все чаще жители города выкладывают в сети фотографии живности, которую трудно идентифицировать. Как рассказали специалисты, это жужелицы. Самое интересное, что они снабжены «органическим ружьем».

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Выяснилось, что когда жужелицу атакуют, она выпускает облачко дыма, сопровождаемое подобием выстрела. Жидкая субстанция выстрела достигает температуры кипения воды – 100 градусов, отчего появляется струйка дыма азотной кислоты и происходит взрыв. Азотная кислота может спровоцировать появление на коже волдырей.

Жуки выбирают местом для «массовых сборов» жилые дома.