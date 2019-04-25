Лесные участки на 75 млн рублей продали в Горном Алтае в 50 раз дешевле

Прокуратура Республики Алтай через суд добилась признания недействительными 14 договоров купли-продажи участков леса – кадастровая стоимость земли составляла почти 75 млн рублей, но была реализована за 1,5 млн рублей.
Как отмечают в региональном надзорном ведомстве, поводом для обращения прокурора с иском в суд послужила проверка, в результате которой был вскрыт факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земельных участков сельскохозяйственного назначения.
«В частности, в июле 2014 года между главой администрации Чойского района республики и КХ «Паспаульское» было заключено 14 договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 18 728 га., которые были проданы по цене, равной 2 процентам кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий (1 498 243,9 руб.), тогда как кадастровая стоимость земельных участков составляла практически 75 млн руб.», - уточняют в прокуратуре.
Глава администрации Чойского района продал земли лесного фонда в качестве сельскохозяйственных
Установлено, что все указанные участки были образованы в границах и площадях Чойского лесничества на землях лесного фонда, которые находятся в собственности РФ.
В целях недопущения вывода лесов в частную собственность прокуратура направила в арбитражный суд иск о признании всех договоров недействительными.
В итоге судебная инстанция признала все договоры купли-продажи недействительными.
Прокуратурой республики Алтай спасён от вырубки лес, незаконно проданный администрацией Турочакского района
«Данное решение было обжаловано владельцем большинства земельных участков - ООО «Агроснаб», вместе с тем апелляционный суд оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу», - резюмируют в прокуратуре.