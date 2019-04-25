Лесные участки на 75 млн рублей продали в Горном Алтае в 50 раз дешевле

Новости 31.07.2019 16:45 193

Прокуратура Республики Алтай через суд добилась признания недействительными 14 договоров купли-продажи участков леса – кадастровая стоимость земли составляла почти 75 млн рублей, но была реализована за 1,5 млн рублей.

Как отмечают в региональном надзорном ведомстве, поводом для обращения прокурора с иском в суд послужила проверка, в результате которой был вскрыт факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земельных участков сельскохозяйственного назначения.

«В частности, в июле 2014 года между главой администрации Чойского района республики и КХ «Паспаульское» было заключено 14 договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 18 728 га., которые были проданы по цене, равной 2 процентам кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий (1 498 243,9 руб.), тогда как кадастровая стоимость земельных участков составляла практически 75 млн руб.», - уточняют в прокуратуре.

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Установлено, что все указанные участки были образованы в границах и площадях Чойского лесничества на землях лесного фонда, которые находятся в собственности РФ.

В целях недопущения вывода лесов в частную собственность прокуратура направила в арбитражный суд иск о признании всех договоров недействительными.

В итоге судебная инстанция признала все договоры купли-продажи недействительными.

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