О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Лесные участки на 75 млн рублей продали в Горном Алтае в 50 раз дешевле

Новости
193
0

Прокуратура Республики Алтай через суд добилась признания недействительными 14 договоров купли-продажи участков леса – кадастровая стоимость земли составляла почти 75 млн рублей, но была реализована за 1,5 млн рублей.

Как отмечают в региональном надзорном ведомстве, поводом для обращения прокурора с иском в суд послужила проверка, в результате которой был вскрыт факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земельных участков сельскохозяйственного назначения.

«В частности, в июле 2014 года между главой администрации Чойского района республики и КХ «Паспаульское» было заключено 14 договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 18 728 га., которые были проданы по цене, равной 2 процентам кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий (1 498 243,9 руб.), тогда как кадастровая стоимость земельных участков составляла практически 75 млн руб.», - уточняют в прокуратуре. 

Алтайский чиновник незаконно продавал земельные участки за 2 % их стоимости

Алтайский чиновник незаконно продавал земельные участки за 2 % их стоимости

Новости

Глава администрации Чойского района продал земли лесного фонда в качестве сельскохозяйственных

399

Установлено, что все указанные участки были образованы в границах и площадях Чойского лесничества на землях лесного фонда, которые находятся в собственности РФ.

В целях недопущения вывода лесов в частную собственность прокуратура направила в арбитражный суд иск о признании всех договоров недействительными.

В итоге судебная инстанция признала все  договоры купли-продажи недействительными.

Суд отменил очередную незаконную продажу леса на Алтае

Суд отменил очередную незаконную продажу леса на Алтае

Новости

Прокуратурой республики Алтай спасён от вырубки лес, незаконно проданный администрацией Турочакского района

422

«Данное решение было обжаловано владельцем большинства земельных участков - ООО «Агроснаб», вместе с тем апелляционный суд оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу», - резюмируют в прокуратуре.

Автор: Политсиб.ру

Фото: karakokshales.ru