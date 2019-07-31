Россельхозбанк на Алтае направил на развитие АПК более 3 млрд рублей в 2019 году

Новости 31.07.2019 17:05 69

С начала 2019 года по данным на 25.07.2019 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 3,1 млрд рублей, что на 10,7% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них по льготной ставке предоставлено более 2,36 млрд рублей. Существенную поддержку оказывает Банк аграриям Алтая в проведении сезонных работ. С начала 2019 года на эти цели было направлено более 1,7 млрд рублей.

Особое внимание банк уделяет финансированию малых предприятий агропромышленного сектора и членов АККОР. В декабре 2018 года Россельхозбанк запустил пилотный проект льготного кредитования фермеров - членов АККОР. С начала запуска программы 18 членов союза крестьянско-фермерских формирований Алтая оформили кредиты по новой программе.

По мнению директора союза КФФ Алтайского края Александра Вайса, тесное взаимодействие союза КФФ и Россельхозбанка на Алтае с каждым годом становится более эффективным и качественным. Только в текущем году благодаря такому взаимодействию фермеры - члены АККОР, получили 59 млн кредитных средств по льготной ставке для проведения посевной.

«Учитывая тот факт, что наш регион - аграрный, своевременное и качественное финансирование отрасли Банком у нас всегда в приоритете», - отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.