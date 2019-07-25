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Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха самолетами МЧС

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Лесные пожары в Красноярском крае начали тушись с применением авиации МЧС, сообщили в правительстве региона.

«Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика-наблюдателя Лесопожарного центра», - информирует пресс-служба краевого кабмина.

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После сброса воды на кромку пожара выдвинулись группы лесных огнеборцев, которые проводят ее обработку и локализуют очаг возгорания.«Решение об использовании специализированной авиационной техники МЧС в тушении лесных пожаров было принято на совещании, которое провел Губернатор края Александр Усс с руководителями МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана»», - добавляют в правительстве края.

Также глава региона выступил с предложением создать на севере Красноярского края специализированный лесопожарный центр межрегионального значения для работы в приарктических территориях.

По словам Александра Усса, в последние годы труднодоступные районы края начинают активно осваиваться, а посему для защиты этих территорий необходимо своевременно проектировать и создавать территориальные лесопожарные подразделения.

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Кроме того, Александр Усс предложил пересмотреть действующие зоны охраны лесов с уменьшением площади зон контроля и увеличением активно охраняемой территории на севере края. Данные меры дадут возможность повысить эффективность системы охраны лесов от пожаров.

Следует отметить, что проблема лесных пожаров привлекает все больше людей, в числе которых есть и знаменитости. Так, например, актер Леонардо Ди Каприо опубликовал видеосюжет The Guardian о пожарах в Сибири и других северных территориях. Под этой заметкой появились благодарные отзывы жителей России.

Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибири на площади около 2 млн га. Главным образом, горят леса в Красноярском крае и Иркутской области.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: krskstate.ru