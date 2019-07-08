Сергей Дугин потерял десять позиций в «Национальном рейтинге» глав городов

Глава Барнаула Сергей Дугин занял 32 место в рейтинге глав 88 российских городов. Результат исследования представили в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг», который совместно с Финансовым университетом при правительстве России изучили деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за июнь-июль 2019 года.
В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
Результаты исследования были получены на основании заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества. Экспертам рассылались анкеты с предложением формальной оценки того или иного мэра. На основе полученных данных была составлена таблица результатов.
Среди глав столиц городов СФО Сергей Дугин занял третье место, уступив мэрам Абакана и Красноярска.
Места в общем рейтинге распределились следующим образом:
По данным экспертного заключения, глава Барнаула серьезно сдал позиции в «Национальном рейтинге». За апрель-май 2019 года он был 22-м в шорт-листе. Это произошло почти сразу после увольнения его заместителя, Александра Алексеенко, последний был обвинен в получении взяток в особо крупном размере. Кроме того, был задержан бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников. Также в рассматриваемый период начался судебный процесс по делу другого городского чиновника, руководителя МУП «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова.
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Экспертами также отмечаются информационные атаки на Дугина. Из позитивных моментов особняком стоит вхождение в состав Барнаула Павловского района. Кроме того, положительным оказался момент с опровержением новости о грядущей отставке Сергея Дугина. Тогда слухи развеял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Добавим, что тройку лидеров в рейтинге составили Руслан Кухарук – глава Тюмени, Сергей Собянин – мэр Москвы и Ильсур Метшин из Казани.
о его мнению, глава администрации Барнаула делает большую работу