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Сергей Дугин потерял десять позиций в «Национальном рейтинге» глав городов

Новости
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Глава Барнаула Сергей Дугин занял 32 место в рейтинге глав 88 российских городов. Результат исследования представили в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг», который совместно с Финансовым университетом при правительстве России изучили деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за июнь-июль 2019 года.

В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты исследования были получены на основании заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества. Экспертам рассылались анкеты с предложением формальной оценки того или иного мэра. На основе полученных данных была составлена таблица результатов.

Среди глав столиц городов СФО Сергей Дугин занял третье место, уступив мэрам Абакана и Красноярска.

Места в общем рейтинге распределились следующим образом:

  1. 15 место – Николай Булакин (Абакан, Хакасия);
  2. 22 место – Сергей Еремин (Красноярск, Красноярский край);
  3. 32 место – Серей Дугин (Барнаул, Алтайский край);
  4. 39 место – Дмитрий Бердников (Иркутск, Иркутская область);
  5. 43 место – Иван Кляйн (Томск, Томская область);
  6. 53 место – Юрий Нечаев (Горно-Алтайск, Республика Алтай);
  7. 60 место – Анатолий Локоть (Новосибирск, Новосибирская область);
  8. 75 место – Оксана Фадина (Омск, Омская область);
  9. 83 место – Илья Середюк (Кемерово, Кемеровская область);
  10.  84 место Карим Сагаан-Оол (Кызыл, Тыва).

По данным экспертного заключения, глава Барнаула серьезно сдал позиции в «Национальном рейтинге». За апрель-май 2019 года он был 22-м в шорт-листе. Это произошло почти сразу после увольнения его заместителя, Александра Алексеенко, последний был обвинен в получении взяток в особо крупном размере. Кроме того, был задержан бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников. Также в рассматриваемый период начался судебный процесс по делу другого городского чиновника, руководителя МУП «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова.

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Экспертами также отмечаются информационные атаки на Дугина. Из позитивных моментов особняком стоит вхождение в состав Барнаула Павловского района. Кроме того, положительным оказался момент с опровержением новости о грядущей отставке Сергея Дугина. Тогда слухи развеял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Добавим, что тройку лидеров в рейтинге составили Руслан Кухарук – глава Тюмени, Сергей Собянин – мэр Москвы и Ильсур Метшин из Казани.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов