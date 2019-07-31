Штаб ЕР сожгли в Новосибирске: партийцы нашли политический подоплек

Новости 31.07.2019 15:20 91

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную «Единой России» в Первомайском районе. Как сообщается на сайте отделения партии, в партийные помещения через окно была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля по адресу: Аксёнова, 48. Человеческих жертв удалось избежать, однако имущество серьезно пострадало. На сегодняшний день работа приёмной временно приостановлена.

Секретарь местного отделения партии Евгений Панфёров прокомментировал ситуацию: «В четвёртом часу ночи в приёмной сработала сигнализация. Возгорание произошло в фойе. Разбито окно, через которое злоумышленники закинули что-то горючее. Пожар предотвратили вовремя. На данный момент ремонт фойе полностью пришёл в негодность».

По заключению первичного осмотра пожарных предварительная версия произошедшего – поджог. По информации МЧС, огонь повредил книги и деревянные скворечники, а также закоптил стены и потолок в коридоре. К тушению спасатели привлекали восемь единиц техники и 26 человек личного состава.

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Члены партии написали заявление в полицию, на данный момент идет доследственная проверка. Секретарь реготделения партии Андрей Панфёров подтвердил «Тайге.инфо» информацию.

Панфёров затруднился ответить, что стало настоящей причиной поджога. Он предположил, что нападение может быть как-то связано с предстоящими выборами мэра. По его словам, в районном отделении «ЕР» не было конфликтов.

Известно, единороссы не участвуют в выборах в мэра, которые пройдут 8 сентября. Партия не выставила кандидата на фоне того, что губернатор Андрей Травников поддержал действующего главу города Анатолия Локтя.