Застроят ли Нагорный парк таунхаусами?

Новости 31.07.2019 14:50 228

На этой неделе «Политсибру» разбирал ситуацию с возможной постройкой на окраине Нагорного парка таунхаусов и «выживанием» арендатора соседнего участка – Сергея Пономарева, являющегося директором ООО «Удача». Сегодня он обратился к нам в редакцию, в ходе разговора выяснились некоторые подробности этой истории, а также обнаружились еще два потенциальных участка под малоэтажную застройку.

В Нагорном парке грядет передел земли? Новости 30.07.2019 7:10 В Барнауле продается участок земли, расположенный в Нагорном парке, под строительство таунхауса 697

Важное уточнение

Напомним, что послужившая отправной точкой информация, которая легла в основу предыдущего материала, появилась в одном из региональных Telegram-каналов. В сообщении фигурировала компания «Синергия», приватизировавшая землю, которая теперь продается под строительство таунхаусов. Проверка информации показала, что правильное название фирмы, владеющей участком, не «Синергия», а ООО «Синэрг».

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором «Синэрга» является Владимир Перерядов (возможно, отец руководителя фракции «Единой России» в городской думе Вячеслава Перерядова). Помимо «Синэрга», он также числился ранее совладельцем и директором ООО «Барнаул-Сити», а также возглавлял АО «КРЦ «Стольный град». Интересно, что в роли головной организации последнего выступает комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула (КУМС).

История «Удачи»

ООО «Удача» арендует здание возле автомобильной парковки и торгует разливными напитками. Общество уже несколько лет спорит с КУМС о правах аренды и приватизации занимаемого фирмой здания с прилегающей территорией.

Директор «Удачи» Сергей Пономарев рассказал, что арендует здание с 2016 года и планировал его приватизировать, воспользовавшись преимущественным правом арендатора. Интересно, что в аренде прилегающего к строению земельного участка предпринимателю в мэрии отказали, сообщив, что он относится к парковой зоне. Однако по данным кадастровой палаты, территория относится к общественно-деловой.

В прошлом году Сергей Пономарев рассчитывал написать заявление на приватизацию 1 июля, поскольку в этот день вступали в силу изменения ФЗ №159 (об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства), однако 15 июня КУМС подал в Арбитражный суд иск о расторжении договора аренды с «Удачей». Пономарев отреагировал встречным иском. 29 января, за неделю до истечения срока аренды (6 февраля), суд отклонил апелляцию КУМС, признав договор законным.

По завершении судебного процесса, касающегося договора аренды, предприниматель вернулся к приватизации, однако с этим тоже возникли сложности. Ранее занимаемое «Удачей» помещение оценивалось в 43 тысячи рублей, а земля, на которой оно стоит, в 336 тысяч рублей. Но затем стоимость на неясных основаниях изменилась, составив 321 тысячу рублей за помещение и 1,8 млн рублей за территорию. Интересно, что самая первая цена объекта, указанная в документе, составляет чуть более ста рублей.

В настоящее время по заявлению Сергея Пономарева объект проходит независимую судебную экспертизу.

В истории «Удачи» есть интересный эпизод – в 2017 году управление архитектуры и градостроительства Центрального района Барнаула выявило несоответствие «колористического решения фасада» занимаемого «Удачей» здания «концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий города». Нюанс заключается в том, что такой концепции в Барнауле не существует. По крайней мере, сведений о ней в открытых источниках обнаружить не удалось.

Раз участок, два участок…

В завершение остается упомянуть еще два земельных участка, расположенных вплотную к месту событий. По соседству с «Удачей» стоит небольшая аптека, на земле, предназначенной для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. Ее стоимость составляет 3,5 млн рублей. А еще ближе к Оби – участок, предназначенный для размещения объектов торговли, стоимостью 8,5 млн рублей.

Если разрешенный вид использования этих земель по какой-либо причине изменится, то они тоже могут заинтересовать организации, занимающиеся жилищным строительством.