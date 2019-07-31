Руководители ФАС и Управления по регулированию тарифов оценили объекты «Росводоканал Барнаул»

Новости 31.07.2019 14:20 104

30 июля заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин и начальник краевого Управления по регулированию цен и тарифов Александр Катнов посетили очистные сооружения речной воды, которые эксплуатирует «Росводоканал Барнаул».

Гости познакомились с одним из важнейших процессов предприятия – очисткой речной воды, потребителями которой являются более 95% жителей Барнаула. Анатолий Голомолзин и Александр Катнов побывали в центральной аналитической лаборатории, которая в сутки отбирает более 1000 проб воды по всему городу, контролирует каждый этап очистки, а также увидели последний этап подготовки воды – фильтрацию.

Главным объектом визита стала новая электролизная, запущенная в этом году. В 2019 году «Росводоканал Барнаул» внедрил технологию обеззараживания воды методом мембранного электролиза. «Это позволило отказаться от использования жидкого хлора и, как следствие, – от транспортировки и хранения опасного реагента, в случае выброса которого могли пострадать более 35 тыс. человек», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский. Источником для получения реагента для очистки воды служит поваренная соль.

Анатолий Голомолзин интересовался – кто является поставщиком сырья, насколько этот рынок конкурентный и отвечают ли компании требованиям водоканала в части качества. Руководство водоканала и надзорных ведомств обсудили вопросы формирования затрат, в том числе – на электроснабжение, которое занимает большую (более 20%) долю в себестоимости производства и очистки воды. С 2005 года «Росводоканал Барнаул» за счет мероприятий по энергосбережению сократил потребление энергии почти на 40%, однако в денежном выражении из-за роста стоимости электроэнергии затраты остались на прежнем уровне. При этом, как отметил Дмитрий Масловский, предприятие постоянно наращивает объем вложений в ремонт и модернизацию оборудования и сетей. Так, в 2019 году план был увеличен до 605 млн рублей.

Также коснулись темы формирования долгосрочных тарифов и перехода на концессионные отношения. В настоящий момент ведется работа по заключению концессионного соглашения с администрацией Барнаула.