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В «кольце» землетрясений: серия подземных толчков произошла у границ Алтая

Новости
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Несколько землетрясений зафиксировано в среду, 31 июля, в пограничных с Алтайским краем территориях, следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Так, подземный толчок с показателем магнитуды 3,6 специалисты зарегистрировали в Кемеровской области в 06:07 по местному времени. Эпицентр находится в 37 километрах на север от Таштагола.

Помимо этого, сейсмические события  с магнитудой от 2,5 до 3,3 были зафиксированы в этом районе около пят, шести и семи часов утра.

Как передает «Интерфакс», ссылаясь на данные геофизиков, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.

Также следует отметить, что в 11:20 по местному времени 31 июля землетрясение с магнитудой 4,0 было зарегистрировано южнее Рубцовска, на территории Казахстана. Интенсивность этого сейсмического события в эпицентре оценивается показателем 4,9 по шкале MSK64.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: seishub.ru