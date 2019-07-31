Два человека погибли в страшной аварии на алтайской трассе

Новости 31.07.2019 12:30 138

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 30 июля на автодороге Алейск – Буканское. В этой аварии погибли два человека и еще два получили травмы различной степени тяжести.

Как рассказали в ГУ МВД, дорожный инцидент случился в 23:00. По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, не справился с управлением, выехал на «встречку», после чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля.

От полученных травм на месте аварии погибли два пассажира, мужчины 2001 и 1998 годов рождения.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и еще один пассажир - мужчина 2001 года рождения. Они были госпитализированы в больницу.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По предварительным данным, автомобиль следовал со стороны села Буканское в сторону Алейска.