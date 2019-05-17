Нехватка контейнеров и переполненные полигоны: как пробуксовывает мусорная реформа на Алтае

Новости 31.07.2019 11:20 203

Ход мусорной реформы в Алтайском крае спустя полгода после начала ее реализации все еще оставляет множество вопросов. При этом регион не относится к откровенным аутсайдерам.

Месяц назад в числе наиболее отстающих СМИ называли Еврейскую автономную область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Курганскую, Архангельскую, Владимирскую и Рязанскую области. Главный критерий – количество жалоб от местного населения.

Алтайского края в этом списке нет. Но проблем здесь, как и обращений от жителей, хватает. Одна из последних острых тем – переполненность мусорных полигонов в регионе и нехватка контейнеров.

По данным Росприроднадзора, производственные мощности полигонов переполнены на 95%. На сегодняшний день существуют три сценария обращения с коммунальными отходами: их можно вывезти на полигон, отправить на мусоросжигательный завод или переработать часть, которая для этого пригодна. В Алтайском крае с абсолютным преимуществом пока используется лишь первый вариант.

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В этой связи редакция «Политсибру» решила выяснить у двух региональных министерств (Минприроды и Минстрой), отвечающих за реализацию реформы, возможные варианты решения проблемы. Однако, судя по ответам чиновников, четкого понимания у них нет. Объяснить по-другому поступившие в издание ответы сложно.

В частности, редакция интересовалась тем, насколько в крае ощущается дефицит мусорных контейнеров. Известно, что средства на это заранее (до 1 января 2019 года) не выделялись. И не выделены до сих пор.

По сведениям Минстроя, до начала деятельности региональных операторов по обращению с ТКО в населенных пунктах услуга по вывозу отходов практически не оказывалась. Поэтому сложившаяся ситуация (со знаком «минус») не стала для ведомства неожиданностью.

В настоящее время контейнеры в селах должны закупаться органами местного самоуправления. Однако закон предусматривает, что это вправе делать и сами граждане, а также регоператоры. Следует отметить, что сейчас контейнеры в селах края устанавливаются в основном за счет ресурсов регоператоров. При этом в единых тарифах на 2019 год средства на их приобретение не включены.

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Впрочем, из-за хронического дефицита местных бюджетов этот вопрос остается нерешенным даже в ряде крупных городов. Думается, что этот момент власти могли и должны были учесть в прошлом году, приступая к реализации реформы.

По предварительным оценкам только на приобретение мусорных баков потребуется свыше 220 млн рублей и, как минимум, в два раза больше - на обустройство полноценных контейнерных площадок.

К слову, если на территории населенного пункта возможно разместить места накопления ТКО, имеется соответствующее заключение Роспотребнадзора, то несмотря на отказ жителей такие площадки в муниципалитетах будут созданы, заверяет Минстрой.

Стоит добавить, что в отдельных регионах уже принят ряд нормативно – правовых актов, которые регламентируют порядок организации контейнерных площадок, цветовую гамму контейнеров для раздельного сбора, порядок раздельного сбора мусора, а также документы, устанавливающие взаимоотношения органов местного самоуправления с регоператорами и населением.

Тем временем по сведениям Минстроя, в регионе утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов. Документом предусматривается введение раздельного накопления ТКО в соответствии с планом, который будет позднее утвержден правительством Алтайского края. Подчеркнем: план будет утвержден позднее…

При этом 1 мая в жилищном отделе управления по жилищно-коммунальному хозяйству Минстроя Алтайского края создан сектор обращения с ТКО. Возникает резонный вопрос – почему профильное подразделение не было создано одновременно со стартом реформы – то есть с Нового года?

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...Куда лаконичнее в своих ответах оказалось Минприроды. Так, на вопрос, планируется ли в регионе строительство новых полигонов, чиновники предпочли сослаться на утвержденную ранее территориальную схему обращения с отходами без какой-либо конкретики.

Куда более показателен сюжет, касающийся барнаульского полигона ТБО. Нынешний рассчитан до 2022 года, однако, как сообщили в Минпррироды, Генплан города не предусматривает размещение такой площадки в будущем в черте Барнаула. Пока прорабатываются такие варианты на территории соседних муниципалитетов. Каких конкретно, в ведомстве также не уточняют.

Таким образом ясности с тем, как власти намерены решать проблемы переполненности действующих полигонов, закупки мусорных контейнеров и оборудованию площадок, так и не наступило. А время для решения проблемы неумолимо уходит. К тому же чем дальше, тем больше будет нарастать недовольство жителей, и с эти фактором властям придется считаться.

Полномочия в сфере обращения с отходами разделены между Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, а также управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.