Алтайскому шинному комбинату пришлось перейти на четырехдневку

Новости 31.07.2019 13:35 95

Рабочих Алтайского шинного комбината перевели на четырехдневную неделю с перспективой падения зарплат на 25%. Как сообщили «Толку» в Министерстве промышленности и энергетики, это временная мера и касается только административного персонала.

Сообщение о том, что работников Алтайского шинного комбината перевели на четырехдневную рабочую неделю, появилось в социальных сетях. Один из сотрудников предприятия выложил фото приказа, в котором и говорится о переходе на новую систему работы.

«В общем, у нас теперь четырехдневная рабочая неделя. Выходные по количеству пятниц в месяце брать обязательно. В июле два, в августе пять дней. Само собой, зарплата будет за минусом этих дней, а это почти 25%», – написал автор сообщения, который не захотел называть свое имя.

Источник в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края рассказал о том, что предприятие действительно перешло на четырехдневную рабочую неделю, но эта мера коснулась только административного персонала и якобы с его согласия. На предприятии уверяют, что люди не потеряют в зарплате и вообще переход на четырехдневную рабочую неделю будет действовать на протяжении месяца. Собеседник добавил, что рабочие, которые заняты непосредственно на производстве, как и раньше, трудятся с понедельника по пятницу.

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«Переход на четырехдневную рабочую неделю касается только конторы. Предприятие работает круглосуточно. У нас всегда был и остается непрерывный график. Мы останавливаем производство на четыре дня во время новогодних каникул и еще на три дня в майские праздники, и то только для того, чтобы провести ремонт», – прокомментировал главный инженер ООО «Нортек» Игорь Канаков.

Он же пояснил, что административный персонал предприятия переведен на четырехдневную рабочую неделю только на полтора месяца. По его словам, люди сами согласились пойти на эти меры.

«Лето – это сезон отпусков. В августе многим необходимо время, чтобы подготовить детей к школе. Вот поэтому мы и решили упростить жизнь нашему административному персоналу. Кому удобно, те могут взять сразу пять дней. Кто-то пятницу берет, кто-то другие удобные для себя дни. Подчеркну, что это не та ситуация, когда мы заставляем людей брать отгулы за свой счет», – добавил Игорь Канаков.

В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края рассказали, что в ближайшую пятницу, 2 августа, предприятие должен посетить губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Вполне вероятно, что в ходе этой встречи будет затронута и тема организации труда на Алтайском шинном комбинате.