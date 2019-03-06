Краевые власти объяснили тонкости работы с застройщиками после введения счетов-эскроу

Новости 31.07.2019 11:50 174

С момента вступления в силу закона об эскроу-счетах в Алтайском крае, 1 июля текущего года, к работе по проектному финансированию приступили АО СЗ «Барнаулкапстрой», ООО СЗ «Домстрой-Барнаул», ООО ИСК «Вира-Строй». Об этом на форуме краевого правительства рассказала заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская.

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Перечисленные застройщики при помощи эскроу реализуют объекты долевого строительства, расположенные в Барнауле по адресам: Парковая, 71, Нагорная, 6-ая, 15г/9, Нагорная, 6-ая, 15г/8 и Балтийская, 93.

«По данным объектам работу с застройщиками проводит ПАО «Сбербанк». Всего на территории края работают 12 кредитных организаций, уполномоченных на открытие счетов-эскроу», - сообщила Дерявская.

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В Алтайском крае первый договор долевого участия по новым правилам был заключен еще в октябре 2018 года. Сейчас таких договоров уже 45.

Будет ли рост цен?

Многие предполагают, что новая система отразится на росте цен, спровоцировав их рост. Ольга Дерявская, напоминает, что банковские средства будут стоить застройщику дороже, чем средства дольщиков.

«Застройщики Алтайского края только приступили к реализации новой модели финансирования долевого строительства, поэтому говорить о влиянии перехода на эскроу-счета на стоимость квадратного метра пока рано», - уверена она.

По оценкам Центрального Банка, средняя стоимость кредита застройщику коммерческим банком, который будет привлекать средства на эскроу-счета, будет составлять около 8%.

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По информации главы Минстроя России Владимира Якушева, министерство строительства и ЖКХ России прогнозирует удорожание стоимости квадратного метра на 5-6%.

Уступки для застройщиков

Что касается застройщиков, которым постановление российского правительства позволяет при условии проданных 10% квартир и степени готовности дома в 30%, осуществлять работу по старым правилам, то заявление о выдаче заключения контролирующего органа нужно подать до 1 октября.

На сегодняшний день по 38 объектам инспекцией выданы заключения о соответствии установленным критериям, по 10 объектам заявления находятся на рассмотрении.

Ответственность перед гражданами

Заключение договоров долевого участия является единственным законным способом привлечения средств граждан для строительства многоквартирных домов. Принятие денег по иным договорам или сделкам (векселя, займы) образует состав правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ, а в случае принятия средств в крупном (3 млн рублей) или особо крупном (5 млн рублей) размере образуют состав преступления, предусмотренного ст. 200.3 УК РФ.

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Потребителям, которым недобросовестный застройщик предложит «старый формат» сотрудничества, власти рекомендуют обращаться в инспекцию с имеющимися документами для принятия мер. Между тем нарушений в деятельности застройщиков, применяющих проектное финансирование в крае, не выявлялось.

В случае, если застройщик по какой-либо причине не может завершить строительство, то средства, внесенные дольщиками, возвращаются им в полном размере.

«Денежные средства подлежат возврату участнику долевого строительства не позднее трех рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе жилищного строительства сведений о погашении записи о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, а в случае использования дольщиком для расчета по договору долевого участия заемных средств – не позднее 14 дней», - пояснила Дерявская.