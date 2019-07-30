Время нестандартных решений: Алтайский край ищет пути для ускоренного развития

Новости 31.07.2019 17:50 132

Алтайский край должен к осени текущего года предоставить в правительство России индивидуальную программу по ускоренному социально-экономическому развитию региона. Сейчас над созданием этого документа работают федеральные и краевые эксперты, а куратором региона выступает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который накануне прибыл в Барнаул с визитом для обсуждения данной программы.

Напомним, ранее Алтайский край вошел в число регионов страны, развитие которых взяли на контроль члены федерального правительства. Во время визита Максима Топилина в подшефный субъект Федерации министр провел большое совещание, посвященное теме ускоренного развития края, выявлению точек роста и выработке мер, способных обеспечить региону социальное благополучие.

Поездка Максима Топилина в Барнаул носила прикладной характер. Представитель федерального правительства и губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорились о том, что в программу развития региона войдут только проекты со 100% гарантией реализации.

Поиск точек роста

Общаясь с журналистами по итогам этого мероприятия, глава Минтруда отметил: «Хотел бы сначала уточнить, что мы говорим не о программе социально-экономического развития Алтайского края. Такие программы есть, такие программы существуют и действуют. Мы говорим о том, что может усилить темпы экономического роста, усилить реализацию программ по созданию новых рабочих мест, снижению уровня бедности в регионе. Наша задача заключается в том, чтобы найти дополнительные точки роста и механизмы для развития края».

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По словам Максима Топилина, сегодня в Алтайском крае действительно уровень заработных плат не дотягивает до большинства регионов страны. Однако данная ситуация обусловлена объективными факторами.

«Это происходит не потому что кто-то работает лучше, а кто-то хуже. Просто в Алтайском крае большой сельскохозяйственный сектор. Доля занятого в нем трудоспособного населения составляет около 40%. Это больше, чем в других регионах. А в сельском хозяйстве, как известно, не самые большие зарплаты. Средний доход, исходя из такой структуры экономики, ниже, чем в других регионах. Поэтому и в данном вопросе нужно найти позиции для роста», - заявил министр.

Понятно, что разработка программы ускоренного развития края предполагает выполнение конкретных мероприятий, которые требуют соответствующих финансовых вложений и дополнительных бюджетных вливаний. Однако пока, по словам главы Минтруда, говорить об объемах дополнительного финансирования рано.

«Нужно сформировать перечни шагов и мероприятий. И после этого можно говорить об объемах финансирования. Но мы уже договорились с Виктором Петровичем (Томенко), что со следующего года Алтайский край будет включен в три программы. Это программа софинансирования социального контракта, это программа реабилитационной направленности для людей с ограниченными возможностями и это программа, связанная с развитием системы долговременного ухода. Если говорить о соцконтракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 млн рублей на софинансирование этого проекта», - высказался Максим Топилин о «денежной» стороне вопроса.

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Отдельная сторона реализации программы ускоренного развития Алтайского края – это контроль ее исполнения и оценка качества.

«Оценивать качество выполнения программы и осуществлять контроль будет правительство России и, в частности, вице-премьер, который курирует региональные вопросы. Это заместитель председателя правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко», - рассказал министр труда.

Что касается критериев оценки мероприятий, которые предстоит воплотить в жизнь, то результаты программы, по словам Максима Топилина, будут отражаться в тех показателях, которые уже определены и известны.

«Это и рост реальной заработной платы, и рост производительности труда, и уровень инвестиций, и рождаемость, и естественный прирост населения, и снижение смертности, уровня бедности. Все результаты программы должны быть отражены в этих показателях», - сказал федеральный чиновник.

Время нестандартных решений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, подчеркнул, что общие очертания индивидуальной программы развития Алтайского края с целью преодоления имеющихся сложностей и проблем уже есть и изложены.

«Можно говорить о блоках, направлениях работы, по которым мы будем действовать с федеральными органами власти. В первую очередь, это комплекс экономических вопросов», - отметил глава региона.

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По его словам, ускоренному развитию края могут посодействовать различные механизмы. Например, перспективным направлением работы видится работа с уровнем тарифов на электроэнергию. В регионе представляется возможным их регулирование, приведение в сопоставимый вид в сравнении с соседями, применение практики компенсаций для конкретных предприятий, иные формы участия государства в этом вопросе.

Кроме того, проект программы ускоренного развития Алтайского края предполагает возможность дополнительного доступа региона к программам федеральных Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза.

Еще одним потенциальным рычагом для привлечения дополнительных средств в экономику края являются существующие резервы, заложенные в реализацию национальных проектов.

«В национальных проектах есть кое-какие деньги, которые зарезервированы и еще не распределены. Есть такие резервы и край мог бы при определенных условиях на эти средства претендовать. Сегодня мы как раз обсуждали, что нужно, чтобы эффективно поучаствовать в этом», - сказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, разработка индивидуальной программы развития Алтайского края – это проявление того, что сегодня настало время для принятия нестандартных подходов.

«Я бы добавил, что все простые решения, такие, как говорится «лобовые», уже использованы. Сегодня мы работаем над тем, как нестандартно подойти к решению тех проблем, которые существуют в крае. При этом нужно трезво смотреть на вещи. Сейчас 10 субъектов Федерации работают в такой форме (разрабатывают программы ускоренного развития и курируются правительством РФ – прим. ред.). И у всех есть много желаний и проблем выше крыши», - подчеркнул глава региона.

Он также акцентировал внимание на том, что сейчас имеется четкое понимание существующих проблем, которые признаются и в самом регионе, и на уровне федеральных органов власти.

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«Если последовательно и разумно аккумулировать средства и заниматься решением проблем, то виден свет в конце тоннеля и можно говорить о достижении конкретных результатов. Всего мы рассмотрели 111 предложений. Над программой (ускоренного развития) активно работают и федеральная, и региональная команды. В итоге мы уточнили весь объем предложений, которые могут быть использованы для развития», - резюмировал губернатор.

Все предложения, связанные с разработкой индивидуальной программы развития Алтайского края, должны быть аккумулированы и представлены в федеральное правительство к 1 сентября. У региона и федеральных структур на это остается месяц. Далее программа из стадии формирования перейдет в фазу реализации. Об эффективности мероприятий, которые войдут в основу программы, очевидно, можно будет говорить уже в следующем году.

В дальнейшей серии публикаций «Политсибру» подробно расскажет, о проектах, вошедших в план реализации программы ускоренного развития Алтайского края, связанных с промышленным сектором, здравоохранением, транспортом, туризмом и социальным благополучием населения.