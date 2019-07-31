МТС обеспечила барнаульских дачников скоростным мобильным интернетом

Новости 31.07.2019 10:40 111

Компания МТС сообщает о значительном расширении покрытия скоростным мобильным интернетом территории поселков, дачных и садовых обществ в окрестностях Барнаула.

С начала года МТС практически на треть увеличила количество базовых станций 4G в пригороде и улучшила скорость мобильного интернета в Барнауле, в районе Гоньбы и кордона, селах Новомихайловка, Новые Зори и Бельмесёво. Кроме того, быстрый доступ в сеть со смартфона получили жители поселков Лесной и Южный, а также частного сектора в Сибирской Долине.

Традиционно на летний период дачные поселки близ Барнаула «показывают» практически трехкратный рост интернет-трафика. Отдых недалеко от города традиционно очень популярен у жителей столицы Алтайского края, и конечно, даже вне города, они хотят оставаться на связи и пользоваться всеми привычными интернет-сервисами: мессенджерами, приложениями с музыкой и видео, картами, совершать покупки онлайн и многое другое.

Ранее МТС проанализировала наиболее загруженные районы вокруг краевого центра, и с начала 2019 года приступила к реализации масштабного проекта по интернетизации локальных коттеджных поселков и садоводческих товариществ в пригородах Барнаула. В итоге было покрыто более 15 сел и поселков Барнаульского городского округа.

Возможности мобильного интернета позволяют делиться впечатлениями с дачного отдыха онлайн, смотреть сериалы, выкладывать истории в социальные сети, обмениваться фотографиями и видеороликами без опасений, что мощности не хватит. Максимальная скорость интернета - 100 Мбит/с, что сопоставимо и даже превосходит скорость домашнего интернета.