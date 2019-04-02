«Дефицитной» землей для многодетных семей в крае заинтересовалась прокуратура

Новости 31.07.2019 10:20 357

В Алтайском крае многодетные семьи годами стоят в очереди на получение положенных по закону земельных участков для строительства частных домов.

Жилищным вопросом займется теперь российская прокуратура и проверит регионы, где власти не нашли земельных участков для строительства домов, предназначенных многодетным семьям. Об этом передает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

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«В связи с бездействием органов местного самоуправления прокуроры в судебном порядке добивались выделения бесплатных земельных участков для жилищного строительства многодетных семей. Однако в ряде регионов отмечается «дефицит» пригодных для этого земель - Алтайский, Приморский края, Белгородская, Омская, Ярославская области и другие», - прокомментировал он.

Буксман добавил, что прокурорам следует проанализировать причины такой ситуации и принять соответствующие меры.