«Дефицитной» землей для многодетных семей в крае заинтересовалась прокуратура

В Алтайском крае многодетные семьи годами стоят в очереди на получение положенных по закону земельных участков для строительства частных домов.
Жилищным вопросом займется теперь российская прокуратура и проверит регионы, где власти не нашли земельных участков для строительства домов, предназначенных многодетным семьям. Об этом передает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.
За два последние два года только 20 семей получили положенную по закону недвижимость
«В связи с бездействием органов местного самоуправления прокуроры в судебном порядке добивались выделения бесплатных земельных участков для жилищного строительства многодетных семей. Однако в ряде регионов отмечается «дефицит» пригодных для этого земель - Алтайский, Приморский края, Белгородская, Омская, Ярославская области и другие», - прокомментировал он.
Буксман добавил, что прокурорам следует проанализировать причины такой ситуации и принять соответствующие меры.